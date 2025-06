Aux États-Unis, Trump joue encore avec l’avenir de TikTok

Toujours pas parvenu à atteindre un accord qui permettrait à TikTok de passer sous pavillon américain, Donald Trump vient de redonner 3 mois de délai à l’application avant un éventuel bannissement du territoire.

Jamais deux sans trois. Sans grande surprise, l’Administration Trump vient de redonner un peu d’air à TikTok en repoussant une nouvelle fois de 90 jours son éventuelle éjection du territoire. Cela marque la troisième fois que le président américain emploie cette tactique face à l’absence d’un accord pleinement satisfaisant entre les deux parties.

Comme le raconte CNN Business, ce nouveau report s’inscrit dans une situation géopolitique tendue avec une guerre économique fluctuante entre la Chine et les États-Unis.

Apple et Google en porte-à-faux

En effet, alors qu’en avril dernier, Oracle et ByteDance (la maison-mère de TikTok) semblaient sur le point de signer un accord permettant à l’application de rester de façon pérenne sur le territoire étasunien, les négociations ont été gelées suite à l’annonce des taxes à l’importation de Donald Trump. Depuis, les deux pays ont signé des accords limitant l’escalade des droits de douane.

Bravache, la responsable de la communication de la Maison-Blanche a précisé que « le président Trump ne veut pas que TikTok disparaisse. Cette reconduction durera 90 jours, que l’administration mettra à profit pour s’assurer qu’un accord est conclu ». Pourtant, les reports à répétition pourraient bien compliquer l’avenir de TikTok dans le pays et plus largement mettre Apple et Google en porte-à-faux.

L’expulsion de TikTok a en effet été voté à une marge majorité par le congrès et validée par la Cour suprême. Les reports successifs, bien que décidés par Donald Trump, n’ont pas la même valeur légale et les magasins d’application d’iOS et Android pourraient donc être considérés comme hors la loi à la première secousse juridique.

Un avenir très flou

De ce point de vue là, de nombreux élus et démocrates et quelques républicains en rupture de rang avaient déjà affirmé que la stratégie des reports ne pouvait pas être viable sur le long terme et que le « parti communiste chinois ne pouvait pas avoir accès aux données des utilisateurs et utilisatrices américains ». Si le pouvoir législatif local n’a pas les moyens de tordre le bras de Donald Trump, un passage par les tribunaux pourrait faire changer les choses.

Comme toujours, le débat se concentre autour du fameux algorithme de TikTok qui devra être inclus dans un éventuel accord sans quoi « tout cela n’aura été qu’une imposture », veut croire un élu.

