En promo, ce mini vidéoprojecteur FHD avec batterie intégrée est parfait pour vos soirées ciné en plein air

Avec moins de 700g sur la balance, sa batterie intégrée et son grand écran FHD de 100 pouces, le vidéoprojecteur Thomson PG35B est parfait pour vos soirées ciné en plein air cet été. Bonne nouvelle, il revient à 499 euros contre 599 euros habituellement.

Les vidéoprojecteurs sont souvent volumineux et chers, mais les picoprojecteurs, au format compact et plus abordable, se multiplient sur le marché. On retrouve le Thomson PG35B, il dispose d’un mini format tout en proposant une définition FHD jusqu’à 100 pouces et Google TV avec un prix plus doux grâce à une ODR.

Le Thomson PG35B, c’est quoi ?

Un vidéoprojecteur avec moins de 700 g et une batterie intégrée

Une image Full HD jusqu’à 100 pouces

Google TV aux commandes

Le Thomson PG35B est un vidéoprojecteur proposé à 599 euros, mais grâce à une ODR de 100 euros (valable jusqu’au 18 août), il revient à 499 euros chez Boulanger.

Un vidéoprojecteur autonome avec un format ultra-compact

La première chose que l’on apprécie sur le Thomson PG35B c’est sa taille. L’appareil ne dépasse pas les 15 cm de hauteur et peut tout à fait se poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque. De plus, il ne pèse que 680 grammes, ce qui lui permet d’être parfaitement transportable.

D’ailleurs, il possède même une petite dragonne pour le trimballer facilement d’un endroit à un autre. Il même livré avec un étui de rangement rigide pour le protéger et le glisser facilement dans un sac.

Vous pouvez même en profiter à l’extérieur, grâce à sa batterie intégrée qui permet d’offrir une autonomie allant jusqu’à 2 heures.

Une bonne expérience de visionnage

Cet appareil a beau être petit, il est capable de diffuser des images en Full HD sur une surface allant jusqu’à 100 pouces. La mise au point est quant à elle automatique et la luminosité s’élève à 350 lumens. Il est vrai que ça reste faible, mais dans une pièce sombre cela fera l’affaire.

Pour l’audio, on trouve deux haut-parleurs de 5 W compatible Dolby Digital+. Cette puissance peut tout même suffire pour les petits environnements. Auquel cas, il vaut mieux y ajouter une barre de son pour apporter un son plus riche et puissant durant vos séances de ciné.

Une fois dans l’interface on découvre Google TV. Un OS fluide et facile à appréhender, qui propose des contenus pertinents selon les goûts des utilisateurs. Vous aurez bien sûr accès aux applications phares du store, comme les plateformes de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, Canal+…). Qui dit Google, dit forcément fonction Chromecast, qui permet de diffuser un contenu à partir d’un smartphone ou d’une tablette, mais aussi Google Assistant, qui honorera toutes les requêtes vocales et vous permettra aussi de contrôler les objets connectés présents chez vous.

