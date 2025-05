Moins de 190 € pour ce vidéoprojecteur Full HD très lumineux, idéal pour vos soirées ciné d’été

Vous rêvez d’avoir un écran géant dans votre salon ? Alors ce vidéoprojecteur Lenovo est fait pour vous : capable de diffuser des images jusqu’à 100 pouces en FHD, il passe de 253 euros à 188 euros.

Lenovo Xiaoxin 100P // Source : geekbuying.com

Pour profiter de ses contenus vidéos préférés sur un TV avec une grande diagonale, il faut parfois y mettre le prix fort. Mais c’est sans compter sur les vidéoprojecteurs capables de reproduire une expérience cinéma chez soi, sans se ruiner. C’est le cas par exemple du Lenovo Xiaoxin 100P qui propose une qualité d’image tout à fait satisfaisante pour moins de 200 euros grâce à cette offre.

Les avantages du Lenovo Xiaoxin 100P

Un vidéoprojecteur facile à transporter et orientable

Une image en 1080p jusqu’Ã 100 pouces

Une luminosité de 850 ANSI et compatible HDR10

Au lieu d’un prix barré à 253,99 euros, le vidéoprojecteur Lenovo Xiaoxin 100P est aujourd’hui proposé à 239 euros sur le site Geekbuying, mais grâce au code NNNFRXX100P, il passe à 188 euros seulement.

Un vidéoprojecteur pratique avec un tas de fonctionnalités

Découvrez la puissance du Mini LED TCL Une luminosité record, un nouveau design Zero Border, un système son Bang & Olufsen et toujours le meilleur rapport qualité-prix du marché : voici la nouvelle gamme de téléviseurs Mini LED TCL C89K, de 55 à 98 pouces.

Le Lenovo Xiaoxin 100P est un vidéoprojecteur assez discret grâce à ses petites dimensions, il peut tout à fait se poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque. Et grâce à son support rotatif à 360°, vous allez pouvoir diffuser votre contenu sur différents murs ou plafonds.

Avec seulement 2 kg à la balance et sa poignée, il est facile à transporter. Il est surtout doté de fonctionnalités bien pratiques comme la correction automatique du trapèze et la mise au point automatique qui permettent d’obtenir rapidement une image parfaitement ajustée, mais aussi l’évitement des obstacles.

Des images nettes et lumineuses

Pour regarder vos films ou vos séries, le Lenovo Xiaoxin 100P réussit à restituer une image en Full HD (1920 × 1080). Sa forte luminosité le rend utilisable même dans des pièces partiellement éclairées. Et l’avantage, c’est qu’il est compatible HDR10 et peut projeter une image jusqu’à 100 pouces, mais pour cela, prévoyez tout de même un recul de 1,5 à 2 mètres pour obtenir une image grand format.

Pour l’audio, on trouve deux haut-parleurs de 5W qui seront assez limités pour obtenir un bon son lors de vos sessions cinéma. Pour combler cela, vous pourrez brancher une enceinte ou une barre de son via la connectique Jack 3.5 mm ou sans-fil via le Bluetooth.

Enfin, si Android TV est installé, il s’agit d’une ancienne version pas très optimisée ni d’actualité. C’est pourquoi nous vous recommandons plutôt d’y brancher une clé HDMI pour profiter pleinement d’une expérience utilisateur fluide et intuitive, mais aussi d’avoir accès aux SVoD. Pour la connectique du vidéoprojecteur, on a un port HDMI, un port USB et une prise casque.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que le Lenovo Xiaoxin 100P, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.