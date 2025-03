Pour vos soirées ciné à la maison, ce vidéoprojecteur Full HD sous Android TV à prix mini est idéal

Wanbo est une petite marque qui se fait connaître notamment avec ses vidéoprojecteurs compacts avec un bon rapport qualité/prix. Le modèle Mozart 1 Pro est encore plus accessible avec 35% de réduction.

Wanbo Mozart 1 Pro // Source : Wanbo

Les vidéoprojecteurs Wanbo sont reconnaissables à deux choses. La première, c’est leur nom, surtout sur les modèles récents, qui reprend le nom de génie de leur temps : DaVinci et Mozart. Les couleurs sont annoncées. La seconde, c’est leur prix : il est généralement contenu et bénéficie souvent de réductions sur les différents sites comme Geekbuying, où il est disponible avec une remise de 140 euros.

Les points forts du Wanbo Mozart 1 Pro

Il diffuse une image Full HD sur une surface allant de 55 à 120 pouces

Il fonctionne avec Android 11 et toutes les plateformes de streaming populaires

Trapèze, focus, évitement des obstacles et alignement de l’image automatiques

Un Wanbo Mozart 1 Pro coûte 399 euros sur son site officiel. Le même vidéoprojecteur coûte 259 euros chez Geekbuying si vous utilisez le code promo NNNBONPLANMO. À vous de voir où vous souhaitez le commander.

Un petit vidéoprojecteur à transporter partout

Le Wanbo Mozart 1 Pro fait partie de ces vidéoprojecteurs nomades qu’on peut emmener en vacances pour se faire de bien belles soirées sur un écran plus grand qu’un téléviseur. Ce modèle ne fonctionne pas sur batterie, il faut à tout prix une prise secteur, donc à moins de vous promener avec un groupe électrogène, ce sera compliqué de projeter une image en pleine nature. Par contre, si vous avez une surface blanche pour projeter, vous aurez droit à une image Full HD allant de 55 pouces à 120 pouces.

Pour en profiter, il faut compter entre 1,35 et 3,3 mètres de recul. Heureusement, la majorité des réglages est automatique : le trapèze, le focus, l’évitement d’obstacles et l’alignement de l’écran. Un mot quand même sur les dimensions de l’appareil : il fait 176 x 209 x 223 mm pour 3,3 kg et il y a un petit trépied sous sa base pour l’incliner un peu vers le haut.

Android 11 permet de naviguer de façon fluide

Une fois branché et allumé, il faut ensuite le relier au WiFi 2,4G/5G. Ainsi, vous pouvez accéder à son interface Android TV et télécharger/regarder les plateformes de streaming auxquelles vous êtes abonné. Il prend même en charge le Chromecast, si vous souhaitez diffuser directement depuis votre smartphone ou une tablette. Il est équipé de haut-parleurs qui rendent service, mais il est fortement recommandé d’utiliser le Bluetooth pour relier une barre de son, un casque ou des écouteurs.

La luminosité du Wanbo Mozart 1 Pro plafonne à 900 lumens, ce qui est correct mais, il vaut mieux créer une obscurité complète ou semi-complète pour en profiter. Pour la connectique, il propose un port HDMI et deux ports USB, comme ça vous pouvez brancher une clé USB ou un HDD/SDD avec vos fichiers personnels. Il n’est pas trop recommandé pour jouer sur PS5/Xbox Series, par contre ça peut passer pour la Switch ou une console rétro.

