BenQ GP100 : ce vidéoprojecteur Full HD sous Android TV est un mini cinéma pas cher pour la maison

Le BenQ GP100 est un vidéoprojecteur compact facile à installer grâce à ses fonctions automatiques bien pratiques. Un modèle efficace qui devient plus intéressant aujourd’hui grâce à cette offre Boulanger.

BenQ GP100 // Source : site officiel

Ce n’est pas une surprise : les vidéoprojecteurs sont généralement des produits très onéreux et parfois inaccessibles pour les amateurs de cinéma. Heureusement, certaines références sont bien plus accessibles, comme le BenQ GP100. Ce modèle qui fonctionne sous Android TV est capable de diffuser des images FHD jusqu’à 120 pouces, et propose une luminosité appréciable. Aujourd’hui, son rapport qualité/prix s’améliorer suite à 50 euros de réduction.

Pourquoi choisir le BenQ GP100 ?

Compact et des images en FHD jusqu’à 120 pouces

Des réglages automatiques intelligents

L’interface Android TV et la fonction Chromecast

Le vidéoprojecteur BenQ GP100 se vend actuellement au prix de 699 euros, mais une fois le panier, une remise de 50 euros s’applique : il passe ainsi à 649 euros chez Boulanger.

Capture d’écran : le BenQ GP100 s’affiche à 649 euros une fois dans le panier // Source : boulanger.com

Un modèle compact sous Android TV

Le BenQ GP100 prend la forme d’un boîtier rectangulaire au coloris blanc et bleu discret pour se fondre dans le décor. Il est vrai qu’on est loin des dimensions des picoprojecteurs, plus pratiques, mais avec 2,9 kg, il sera possible de le déplacer d’une pièce à une autre sans grande difficulté.

Avec cet appareil vous allez pouvoir profiter d’un catalogue étendu et profiter de vos applications préférées sur grand écran grâce à Android TV. Google Assistant est évidemment de la partie, de même que la fonction Chromecast pour projeter du contenu sur son mur depuis un smartphone ou une tablette.

Des images lumineuses en FHD

Qu’en est-il de la principale mission de ce modèle ? Le BenQ GP100 offre la possibilité de projeter des images en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) sur une diagonale pouvant grimper jusqu’à 120 pouces. De quoi se passer pour de bon d’un simple écran de télévision. Concernant la luminosité, la marque a visiblement choisi de mettre le paquet avec 1 000 lumens. Les images seront donc très bien éclairées, y compris en plein jour, si elles sont projetées sur une surface bien blanche. Le résultat sera forcément bien meilleur dans une pièce sombre.

Le rendu des images sera plutôt bien détaillé grâce à la mise au point et la correction de la distorsion trapézoïdale, toutes deux automatiques, à chaque déplacement du vidéoprojecteur. Si l’image est importante, le son l’est aussi, et il propose un système audio 2.1 de 20 W pour une meilleure expérience sonore. Vous pouvez toujours y ajouter une barre de son pour apporter un son plus riche et puissant durant vos séances de ciné.

