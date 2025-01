Le cinéma s’invite à la maison avec le vidéoprojecteur Wanbo T2 Ultra soldé à petit prix pour sa sortie

Le Wanbo T2 Ultra est un vidéoprojecteur connecté au design moderne, avec un socle qui permet de le faire basculer pour projeter aussi bien devant lui qu’au plafond. Il est en précommande à 179 euros au lieu de 219 euros.

Wanbo est une marque réputée pour ses vidéoprojecteurs à petit prix, qui ne sont pas forcément synonymes de mauvaise qualité. Comme en témoigne cet avis sur le Wanbo X2 Max qui était en promo à moins de 100 euros. Ici, c’est un nouveau modèle qui est concerné par une belle réduction sur une précommande : le Wanba T2 Ultra, sur lequel vous pouvez économiser 40 euros. Une offre qui a toute sa place pour les derniers jours des Soldes.

Ce qu’il faut retenir du Wanbo T2 Ultra

Il tourne avec Android TV 11, de quoi accéder à toutes les plateformes de streaming

Son format original, compact et facilement transportable

Une taille de projection qui va jusqu’à 140 pouces en Full HD

Sur Geekbuying, le vidéoprojecteur Wanbo T2 Ultra est en précommande à 199 euros au lieu de 219 euros. Une réduction de 20 euros doublée avec le code promo NNNFRTU2P dans le panier, pour un prix final de 179 euros.

Un petit vidéoprojecteur plus qu’honnête

Le Wanbo T2 Ultra est un vidéoprojecteur aux dimensions plutôt réduites : il mesure 219 x 145 x 142 mm pour seulement 1,5 kg. Ce qu’il y a de bien avec ce modèle, c’est sa poignée pivotante : d’une part, elle permet de le transporter facilement, d’autre part, en pivotant, elle se transforme en pied pour le poser sur un meuble. Il a aussi l’avantage de pouvoir faire pivoter l’appareil pour projeter l’image Full HD sur le plafond.

Le support permet une projection rotative à 120° et peut être réglé horizontalement à 360°. Et ça, c’est pratique, parce qu’en plus la ventilation ne sera jamais obstruée, ce qui est indispensable pour son bon fonctionnement. En plus, il n’est pas très bruyant et émet moins de 30 dB/m quand il est en fonctionnement. Ce qui permet de profiter des deux haut-parleurs de 5W chacun pour suivre vos programmes, même si on conseille fortement l’ajout d’une barre de son ou de relier un casque/des écouteurs pour vraiment mieux en profiter.

La Full HD sur 140 pouces est très confortable

Maintenant que vous avez installé votre Wanbo T2 Ultra, il est temps de l’allumer. Vous allez vous retrouvez devant une image Full HD qui peut faire entre 45 et 120 pouces de diagonale. Pour ça, il faut prévoir une distance de projection entre 1,2 et 3,8 mètres. Ce qu’il y a de bien avec ce modèle, c’est que la mise au point est automatique, et que vous pouvez corriger le trapèze si jamais l’appareil n’est pas parfaitement aligné avec sa surface de projection.

Il bénéficie d’une luminosité de 500 Lumens ANSI, ce qui fonctionne dans les zones sombres ou très moyennement éclairées. N’espérez pas avoir une bonne visibilité en pleine journée avec les volets ou rideaux ouverts. Avec Android TV, vous accédez à toutes les plateformes de streaming où vous êtes inscrit. Enfin, pour la connectivité, vous avez une prise HDMI et un port USB, ce qui permet de brancher d’autres appareils dessus. Ce n’est pas conseillé pour du gaming, à cause de la latence. Mais si vous avez des fichiers personnels à lire, ça peut très bien le faire.

Si vous cherchez un vidéoprojecteur de meilleure qualité, par exemple capable d’afficher de la 4K, vous pouvez retrouver des références dans notre guide d’achat dédié.

