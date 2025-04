Ce vidéoprojecteur Full HD ultra-lumineux offre une expérience cinéma XXL chez soi pour pas cher 

Le vidéoprojecteur Epson EB-FH06 est un modèle d’apparence classique, mais qui cache en fait de grandes possibilités, ainsi qu’un prix en baisse, en tout cas chez Auchan où il est disponible à 549 euros contre 799 euros de base.

Epson EB-FH06 // Source : Frandroid

Avec son modèle EB-FH06, Epson propose un vidéoprojecteur conçu pour être emmené partout et utilisé en toute circonstance. Que ce soit à la maison, pour une soirée cinéma ou en milieu professionnel pour faire une présentation, il peut répondre à tous les besoins. Par contre, pas de connexion WiFi de base, ni de Bluetooth, donc prévoyez vos fichiers sur support externe, ou en le branchant à un PC pour projeter vos vidéos. Ce vidéoprojecteur qui est actuellement proposé avec 25 % de réduction chez Auchan ne démérite pas.

Les points forts de l’Epson EB-FH06

Une capacité de projection max de 332 pouces

Une luminosité de 3500 ANSI Lumens, impressionnante

La technologie 3LCD affiche des couleurs très vives

L’Epson EB-FH06 est un vidéoprojecteur que vous retrouvez à 799 euros sur le site de la marque. Il est beaucoup plus intéressant sur Auchan puisqu’il y est disponible à 549 euros.

Une taille de projection de 332″, gigantesque

L’Epson EB-FH06 est un vidéoprojecteur qui ne manque pas d’atouts. Parmi eux, il y a le système de projection 3LCD, avec un obturateur RVB à cristaux liquides. Grâce à cette technologie, l’écran est capable de projeter des couleurs vives, fidèles à la réalité. D’autant qu’avec la luminosité de 3 500 ANSI Lumens, vous pouvez y voir parfaitement même en plein jour. Pas besoin de faire le noir complet pour en profiter, ce qui est un bon point pour une utilisation en journée, au travail par exemple.

Il est même tout indiqué pour jouer à la console. Certes, il ne projette pas de la 4K, il se limite à de la Full HD, mais le temps de latence très bas et surtout la fréquence de rafraîchissement qui peut monter à 240 Hz permet une grande fluidité. Imaginez votre titre préféré sur une surface de 332 pouces, ce qui représente 8,43 mètres de diagonale, et vous comprenez tout l’intérêt de la chose.

L’Epson EB-FH06 n’est pas dénué de défauts

Malgré tout ça, ce vidéoprojecteur manque de certaines fonctions que l’on pourrait juger comme cruciales. Par exemple, il n’y a ni Bluetooth, ni WiFi. Pour ce dernier, il y a une solution : vous pouvez acquérir séparément un adaptateur et ainsi profiter du WiFi 4. Ce qui implique que, de base, ce n’est pas un modèle connecté permettant d’accéder aux plateformes de streaming.

Il faudra donc faire l’acquisition, si ce n’est pas déjà le cas, d’un boitier multimédia pour en profiter comme il se doit. Heureusement, il n’est pas trop avare sur la connectique avec un port USB-A, un port USB-B, deux ports HDMI, un port VGA et un connecteur RCA. L’absence de Bluetooth et de connecteur audio est un peu plus problématique, car les haut-parleurs de 2W RMS inclus ne suffisent pas à couvrir le bruit de la ventilation.

Si vous préférez un vidéoprojecteur connecté, plus compact ou avec une connectique différente, vous pouvez parcourir notre sélection via notre guide d’achat qui leur est consacré.

