Ce vidéoprojecteur lumineux qui peut afficher une image de 180″ en Full HD est en promo à -43

Sur Geekbuying avec le code promo qui va bien, vous avez la possibilité d’avoir le mini vidéoprojecteur Wanbo DaVinci 1 Pro pour seulement 169 euros.

Wanbo DaVinci 1 Pro // Site officiel

Avec un mini vidéoprojecteur comme le Wanbo DaVinci 1 Pro, vous avez l’avantage de pouvoir profiter d’une image en Full HD de 180 pouces maximum. Mais en plus, vous pouvez l’emmener partout. Sa taille compacte fait que vous pouvez l’emmener partout, en vacances, dans un Airbnb, et si jamais il y a un bout de mur blanc qui traine, ou un drap, hop, à vous toutes les plateformes de streaming via Google TV. En plus avec un code promo sur Geekbuying, vous économisez 130 euros dessus.

Les points forts du Wanbo DaVinci 1 Pro

Il est connecté et fonctionne avec Google TV

Résolution native de 1080p et prise en charge 4K

Le focus et la correction du trapèze sont automatiques

Le Wanbo DaVinci 1 Pro passe de 299 euros à 219 euros chez Geekbuying. Mais ça, c’est sans compter le code promo NNNbonplanm11 à ajouter dans le panier qui le fait passer à 169 euros.

Plus petit qu’un TV pour une image plus grande

Avec le Wanbo DaVinci 1 Pro, vous avez une petite boîte de 22,2 × 19,6 × 17,5 cm pour 2,8 kg. Vous n’avez qu’à le brancher sur une prise, le relier au WiFi, et vous pouvez projeter une image dont la taille varie entre 40 et 130 pouces. Comme ça, il peut s’adapter à plusieurs configurations et continuer de projeter une belle image en Full HD. En plus, son interface extérieure est sobre, il n’y a pas de boutons visibles, tout se contrôle via la télécommande incluse.

Ce qu’il y a de bien, c’est que la fonction d’autofocus est automatique, comme celle qui permet de corriger le trapèze. Même si le vidéoprojecteur n’est pas totalement en face de la surface de projection, vous aurez une image droite. La luminosité est de 600 lumens, ce qui est un peu juste pour les zones très éclairées. Une utilisation dans la pénombre/l’obscurité est recommandée.

Une petite configuration qui comprend Google TV

Dans le vidéoprojecteur, vous retrouvez 2 Go de RAM et 8 Go de ROM, pour contenir toutes vos applications. Le tout fonctionne avec Google TV, vous avez donc accès au Play Store et toutes les apps. En plus, vous pouvez même télécharger des apps venues d’un store externe. Ce qui est bien et permet d’avoir vos propres programmes sur le vidéoprojecteur.

Sans oublier la connexion WiFi 2,4G+5G et le Bluetooth 5.0 pour relier des écouteurs, un casque ou encore une barre de son. Pour la connectique, vous avez un port HDMI et deux ports USB, ainsi qu’une sortie audio 3,5 mm. S’il est équipé de deux haut-parleurs de 8W, il est conseillé d’avoir autre chose, car le son peut être étouffé par celui du ventilateur, même si celui-ci est quand même réduit.

Dans notre guide sur les meilleurs vidéoprojecteurs du moment, vous retrouvez des alternatives, certaines en 4K, pour avoir un vrai cinéma chez vous.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.