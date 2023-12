Renault Zoé et Twingo électrique, c’est officiellement la fin

Après 11 ans de carrière, la Renault Zoé quitte enfin officiellement le catalogue de la marque tricolore. La citadine, dont la production s'arrêtera en mars prochain cédera sa place à la R5 E-Tech électrique. Mais elle ne sera pas la seule à s'en aller... Les Nissan Micra et Renault Twingo électrique vont aussi nous quitter.

Si l’échéance semble encore loin, elle se rapproche tout de même de plus en plus. De quoi parle-t-on ? De l’interdiction de la vente des voitures thermiques, décidée par l’Union européenne et qui entrera officiellement en vigueur à partir du 1er janvier 2035. Et tous les constructeurs seront concernés, hormis une toute petite poignée qui fera exception en raison de leurs faibles ventes.

Un départ anticipé

Renaultdevra donc aussi se plier à cette règle, et est déjà sur la bonne voie. En effet, en 2021, le constructeur dévoilait son plan Renaulution, qui annonçait sa stratégie d’électrification pour les prochaines années. C’est aussi à cette occasion que la firme au losange levait le voile sur le concept R5 Prototype, qui sera bel et bien lancé sous la forme d’une voiture de série dès l’an prochain, la fameuse Renault 5 E-Tech.

Et justement, son arrivée commence à se préciser, alors que la firme au losange a récemment dévoilé quelques photos supplémentaires, tandis qu’une fuite a laissé entrevoir ses lignes définitives. Mais l’arrivée de cette citadine électrique marquera aussi la fin de carrière d’une autre voiture de la gamme. Il s’agit de la Renault Zoé, qui quittera officiellement la gamme l’an prochain.

Et si la rivale de la Peugeot e-208, arrivée dans le catalogue en 2012 est encore présente dans le catalogue français, voilà qu’elle vient de tirer sa révérence chez nos voisins anglais. C’est en tout cas ce que révèle le site britannique Autocar, qui a pu s’entretenir avec Bruno Vanel, en charge de la performance produit pour le constructeur tricolore.

Ce dernier explique alors que mettre la Renault Zoé à jour pour la rendre compatible avec les dernières normes de sécurité coûterait bien trop cher. Pour mémoire, elle avait obtenu la plus mauvaise note en 2021 au crash-test EuroNCAP. Ce qui explique la décision du constructeur de mettre fin à sa carrière, qui fut cependant couronnée de succès.

Un autre modèle s’en va aussi

Pour mémoire, plus de 380 000 exemplaires ont été immatriculés à travers toute l’Europe, dont 100 000 rien qu’en France. Si les commandes sont donc interrompues en Grande-Bretagne pour la citadine électrique, cela ne devrait plus tarder chez nous non plus. Mais la production ne prendra pas fin tout de suite, puisque le dernier exemplaire de la Zoé sortira de l’usine le 30 mars prochain, afin d’honorer toutes les dernières commandes des clients.

Une fin de carrière légèrement précipitée, puisqu’elle était initialement prévue pour le mois de novembre 2024. Cela s’explique par le fait que l’usine de Flins, où est fabriquée la citadine, ne va plus assembler de voitures puisqu’elle sera dédiée uniquement au reconditionnement. Ainsi, la Nissan Micra, aussi produite sur place sera mise à la retraite en même temps et remplacée par une citadine électrique.

Celle-ci sera inspirée de la Renault 5 E-Tech et dérivée du concept 20-23 dévoilé quelques mois plus tôt. Le porte-parole de la marque nous indique également que la Renault Twingo E-Tech va aussi tirer sa révérence en même temps que la Zoé. Tout cela afin de laisser de la place à la R5 E-Tech, qui sera quant à elle produite dans l’usine de Douai, ce qui la rendra éligible en 2024 au bonus écologique.

Plus tard, une R4 électrique sera également prévue, de même qu’une citadine à très bas prix inspirée du concept Twingo Legend dévoilé quelques semaines plus tôt.