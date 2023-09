Nissan prévoit d’envoyer du lourd avec sa future voiture électrique, cousine de la R5 E-Tech

Nissan lève le voile sur son concept 20-23, qui préfigure une future voiture électrique, sous la forme d'une citadine survoltée. Il devrait s'agir d'une cousine de la Renault 5 E-Tech électrique et de la prochaine sportive d'Alpine annoncée par la A290_ β.

Comme tous les constructeurs, Nissan va devoir accélérer sur son électrification, afin de satisfaire les exigences de l’Union européenne. Et ça tombe bien, car la firme japonaise vient d’annoncer dans un communiqué qu’elle se prépare à ne plus vendre que des voitures électriques en Europe d’ici à 2030. Soit cinq ans avant l’échéance imposée par Bruxelles.

Un concept anniversaire…

À l’heure actuelle, la firme possède déjà plusieurs autos zéro-émission (à l’échappement), dont la Leaf qui commence à vieillir tout doucement. Et pour cause, l’actuelle génération est commercialisée depuis 2018 et s’est quelque peu laissé distancer par la concurrence, avec les Tesla Model 3 et autres MG4. Mais le constructeur est bien décidé à ne pas se laisser marcher dessus.

Ainsi, il annonçait en début d’année dernière l’arrivée d’une nouvelle voiture électrique dans sa gamme, qui serait chargée de remplacer la Micra. Mais depuis, silence radio à son sujet, alors que Nissan se concentre sur le lancement et la commercialisation de son Ariya, dont nous avons pu prendre le volant sur Survoltés. Mais voilà que le constructeur nippon fait aujourd’hui à nouveau parler de lui.

En effet, ce dernier vient tout juste de lever le voile sur un inédit concept-car qui prend le nom de 20-23. Une étude de style détaillée dans un communiqué publié sur son site, qui a pour but de célébrer le 20 ᵉ anniversaire de son studio de design situé à Londres. Le but pour les équipes ? Concevoir la voiture idéale qu’elles aimeraient conduire dans les rues de la ville où elles travaillent.

À première vue, cette étude de style semble donc tout à fait innocente, d’autant plus qu’elle arbore un dessin très futuriste, qui a en théorie peu de chance d’être transposé tel quel sur un véhicule de série. Mais méfiez-vous des apparences, car cette création, qui arbore des passages de roues musclés et un grand becquet à l’arrière, n’a pas vocation à prendre la poussière dans un musée.

… mais pas seulement

En effet, il se murmure déjà que ce concept-car a en fait été créé pour annoncer une toute nouvelle voiture dans la gamme du constructeur nippon. Comme évoqué plus tôt, la Micra aura une remplaçante électrique. Or, cette création adopte des proportions de petite voiture gavée aux hormones. Et si elle annonçait tout simplement une version sportive, retravaillée par la division Nismo ?

Après tout, cela n’est pas fantaisiste pour un sou puisqu’Alpine prépare aussi de son côté une petite sportive. Cette dernière fut annoncée quelques mois plus tôt par le concept A290_ β qui donnera lieu à une auto de série un peu plus tard. La future Micra électrique devrait logiquement partager ses dessous avec cette dernière et la Renault 5 E-Tech, et une version survoltée serait donc tout à fait envisageable.

Ce concept-car affiche en tout cas un tempérament bien trempé, avec son kit aérodynamique composé de bas de caisse ainsi que de jupes latérales, mais aussi de boucliers avant et arrière agressifs. Sans parler des jantes de 21 pouces chaussées de pneus taille basse. À bord, la sportivité est aussi très affirmée, avec des sièges baquets en tissu blanc et un volant inspiré de la Formule 1. Nul doute que le poste de conduite de la version de série sera un peu plus sage.

Quoi qu’il en soit, le mystère reste encore entier sur la motorisation de la voiture, qui devrait évidemment être 100 % électrique. Le constructeur n’a pour le moment pas confirmé l’arrivée d’une Micra sportive, mais nous pourrions bientôt en savoir plus alors que ce dernier sera présent au Tokyo Mobility Show qui ouvrira ses portes le 26 octobre prochain.