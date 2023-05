Les 500 voitures les plus vendues dans le monde en 2022

Voici le top 500 des voitures les plus vendues dans le monde en 2022. Avec plus de 700 000 exemplaires vendus, la Tesla Model Y fut la 3ème voiture la plus vendue au monde au cours de l'année dernière, toutes motorisations confondues. La Model 3 arrive quant à elle en 10ème position et devance largement les autres voitures électriques.

Si Tesla s’apprête à passer une année difficile en 2023, rien ne pourrait le laisser penser. Car le constructeur se porte particulièrement bien en ce début d’année, avec de très bons résultats et un nouveau record de production en Allemagne. La firme terminait aussi très bien 2022, avec plus d’un million de voitures livrées dans le monde.

Une belle performance

Cette année commence donc sous les meilleures auspices pour le constructeur, qui reste numéro 1 mondial de l’électrique devant BYD et Volkswagen. Et cela, on le doit notamment aux deux grosses baisses de prix intervenues en janvier et en avril dernier. À tel point que la Model Y fut la voiture la plus vendue en Europe au 1er trimestre, devant les thermiques. Elon Musk pense que la Tesla Model Y sera la voiture la plus vendue au monde en 2023, toutes motorisations confondues.

Quelques jours plus tôt, Jato annonçait que le SUV était aussi le véhicule électrique le plus immatriculé dans le monde, avec pas moins de 747 000 exemplaires. Il se place derrière les 1,02 millions d’unités du Toyota RAV4 et loin devant une Model 3 arrivant en 10ème position avec 482 000 exemplaires.

Aujourd’hui, l’analyste Felipe Munoz dévoile sur son site Fiat Group World un classement plus complet, celui des 500 voitures les plus vendues dans le monde entier au cours de l’année passée. Sans surprise, les chiffres sont identiques à ceux de Jato, mais la liste est bien plus complète. Le RAV4 domine donc toujours le marché, suivi par la Toyota Corolla et la Model Y. Le SUV électrique est suivi par la Honda CR-V et la Toyota Camry. La Model 3 arrive toujours 10ème avec 482 200 exemplaires.

Si les ventes de la berline électrique sont en légère baisse de 3 %, celles du SUV ont grimpé de 91 %. Ce n’est sans doute pas un hasard, quand on connaît l’appétence des clients pour ce type de carrosserie, d’autant plus que la Model Y était moins chère que sa petite soeur dans le configurateur français. À noter que les deux sont éligibles au bonus écologique de 5 000 euros.

Tesla, et puis les autres

La firme d’Elon Musk n’a donc pas trop de souci à se faire pour le moment, même si la concurrence chinoise se fait de plus en plus pressante. Si le classement de fait malheureusement pas la distinction entre les versions thermiques et électriques de certains modèles qui possèdent les deux, il nous donne cependant une petite idée du marché. Par exemple, le Ford F-150 arrive devant la Model 3 avec 525 100 exemplaires, mais une grosse partie est vendue avec un moteur à combustion interne.

Tesla doit cependant se méfier de la Wuling Hongguang Mini EV, qui se place en 14ème position avec 443 400 exemplaires écoulés l’an dernier et des ventes en hausse de 14 %. D’autant plus que la citadine chinoise électrique est désormais importée en Europe depuis peu. La Peugeot 208 est aussi très bien placée, puisqu’elle occupe la 31ème place avec 300 600 exemplaires. Mais là encore, impossible de connaître la proportion de versions électriques.

On sait cependant que 13 266 unités de la e-208 ont été écoulées au 1er trimestre 2023 en Europe, ce qui nous donne une petite idée du succès de la citadine. Autre modèle qui marche plutôt bien, le Hyundai Kona, placé en 57ème position avec 232 500 exemplaires. Et ce malgré des ventes en baisse de 18 %. Une petite chute qui devrait s’arrêter avec le lancement de la nouvelle version récemment dévoilée.

Et la Dacia Spring dans tout ça ? Si la citadine électrique cartonne en Europe, qu’en est-il à l’échelle du monde ? Et bien la situation est un peu différente, puisqu’elle se place en 416ème position dans le top 500. En effet, ce sont seulement 49 000 exemplaires qui ont été vendus dans le monde entier au cours de l’année dernière. Ce qui s’explique par le fait qu’elle est uniquement commercialisée en Europe à l’heure actuelle.

Découvrez le top 20 des voitures les plus vendues dans le monde en 2022

Modèle Nombre d'exemplaires Toyota RAV4 1 015 700 Toyota Corolla 991 600 Tesla Model Y (électrique) 747 500 Honda CR-V 733 300 Toyota Camry 673 300 Toyota Hilux 632 500 Nissan Sentra 566 500 Toyota Corolla Cross 530 300 Ford F-150 525 100 Tesla Model 3 (électrique) 482 200 Honda Accord 479 300 Honda HR-V 470 600 BYD Song Plus 464 700 Wuling Hongguang Mini EV (électrique) 443 400 Toyota Highlander 405 600 Ram 1500 394 200 Honda Civic 389 500 Chevrolet Silverado 375 800 Hyundai Elantra 371 100 Mazda CX-5 363 600

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.