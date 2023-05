Top 3 des constructeurs qui ont vendu le plus de voitures électriques dans le monde en 2023

Avec 422 875 voitures livrées au premier trimestre 2023, Tesla domine très largement le marché de l'électrique. Cependant, la firme américaine a le géant chinois BYD dans son rétroviseur, prêt à le rattraper. Volkswagen s'en sort très bien aussi mais reste encore un peu à la traîne tout de même pour le moment.

Aujourd’hui, et depuis quelques années déjà, le marché de la voiture électrique se développe à vitesse grand V. Cela est aussi en grande partie grâce au développement des infrastructures de recharge et avec l’arrivée de nouveaux acteurs, tandis que le prix des modèles zéro-émission à l’échappement est aussi en baisse. Une chute que l’on doit en partie à la stratégie de Tesla, mais pas uniquement comme nous l’expliquions dans un précédent article.

Avec pas moins de 422 875 voitures livrées à travers le monde au cours du premier trimestre, la firme d’Elon Musk bat son précédent record et devrait dépasser très largement la barre du million de véhicules écoulés atteinte en 2022. Mais le constructeur doit faire face à une concurrence de plus en plus rude, notamment venue de Chine. Ce qui pourrait lui compliquer la vie cette année…

Tesla, toujours leader

Cependant, le constructeur américain demeure toujours en tête des ventes de voitures électriques au 1er trimestre 2023 dans le monde entier. Comme il l’annonce dans un communiqué, pas moins de 440 808 voitures ont été produites, dont 19 437 Model S et Model X ainsi que 421 371 Model 3 et Model Y. Un grand succès pour la berline et le SUV, que l’on doit notamment à la forte chute des prix opérée en janvier et en avril derniers.

Ce dernier plaît d’ailleurs particulièrement en Europe, à tel point qu’il fut la voiture la plus vendue sur le Vieux Continent sur l’ensemble du 1er trimestre, toutes motorisations confondues. Une belle performance, que l’on doit entre autres à la hausse de la cadence de production au sein de la Gigafactory de Berlin. Celle-ci est en effet désormais en mesure d’assembler 5 000 exemplaires du SUV électrique par semaine. Tesla vise désormais les 2 millions de voitures livrées en 2023.

La menace de BYD, numéro 2 mondial

Mais le constructeur américain ne doit pas se reposer sur ses lauriers, car une menace plane. Celle des marques chinoises, et notamment du groupe BYD, actuellement numéro 2 mondial sur l’électrique. L’entreprise, qui prépare le lancement de ses Seal et Dolphin en Europe a en effet vendu pas moins de 264 647 voitures dans le monde au 1er trimestre 2023 comme on peut le voir dans le document officiel de l’entreprise chinoise. Un chiffre en nette hausse par rapport à la même période en 2022, avec 143 223 unités écoulées.

Une très belle performance pour le groupe chinois, qui prévoit de vendre pas moins de 800 000 voitures en dehors de son marché natal cette année. Pour l’heure, seuls trois modèles sont commercialisés en Europe, à savoir l’Atto 3, la Han EV et le Tang, que nous avons pu découvrir lors du dernier Mondial de Paris au mois d’octobre. Les BYD Seal et BYD Dolphin sont également prévues pour l’Europe.

Le groupe prévoit de produire 3,6 millions de véhicules à travers le monde en 2023, toutes motorisations confondues, dont environ la moitié en 100 % électrique. Il a toutefois encore un peu de travail pour rattraper Tesla, notamment sur la conduite autonome.

Volkswagen en nette progression

Sur la 3ème marche des constructeurs ayant vendu le plus de voitures électriques dans le monde au 1er trimestre 2023, nous retrouvons le groupe Volkswagen. La firme allemande a en effet écoulé pas moins de 141 000 unités depuis le début de l’année, comme elle l’annonce dans un communiqué. Un chiffre en hausse de 42 % par rapport à la même période en 2022, puisque l’entreprise affichait 99 200 exemplaires vendus à ce moment-là. En cause, la pénurie de semi-conducteurs, qui commence à se résoudre tout doucement.

C’est en Europe que les ventes ont le plus progressé, avec une hausse de 68 % des livraisons, alors que la marque Volkswagen est en tête devant Audi et Skoda, qui dévoile une nouvelle version de son Enyaq iV plus abordable. Le duo ID.4 et ID.5 a été vendu à 41 900 exemplaires, devant la Volkswagen ID.3, écoulée à 23 600 unités dans le monde. L’Audi Q4 e-tron arrive ensuite avec 21 300 clients ayant passé commande. La marque devrait encore monter en puissance grâce au lancement de son ID.7.

Top 3 des constructeurs de voitures électriques

Voici le classement des constructeurs de voitures électriques au niveau mondial, entre janvier et mars 2023.

Ventes Tesla BYD Volkswagen Premier trimestre 2023 422 875 264 647 141 000 Premier trimestre 2022 305 407 143 223 99 100 Total 2022 1 308 102 911 137 572 100

