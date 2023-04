Les MG4 et Peugeot e208 n’ont qu’à bien se tenir : cette nouvelle rivale chinoise arrive en Europe

Après la BYD Seal, c'est au tour de la Dolphin de confirmer son arrivée en Europe. La compacte électrique devrait afficher un prix tournant autour des 35 000 euros et rivalisera frontalement avec les MG4 et autres Peugeot e-208. Elle viendra enrichir la gamme aux côtés des Atto 3, Han, Tang et Seal.

Préparez-vous à beaucoup entendre parler de BYD au cours des prochaines années. Et pour cause, le numéro 2 mondial de la voiture électrique, encore derrière Tesla, continue son offensive, en Chine, mais également dans le monde entier. La firme multiplie les lancements, avec la dernière e2 récemment officialisée ainsi que le Denza N8, version haut de gamme du Tang. Désormais, c’est en Europe qu’elle souhaite se développer.

Une nouvelle compacte

C’est donc au Mondial de Paris en octobre 2022 que la firme a présenté ses trois modèles commercialisés chez nous, à savoir le Tang, l’Atto 3 et la Han, soit deux SUV et une berline. Mais le constructeur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il y a quelques jours, ce dernier confirmait officiellement l’arrivée de sa superbe Seal chez nous, qui devrait rivaliser avec les Tesla Model 3 et Model S.

Lors de cette même conférence de presse, organisée en Belgique, BYD annonçait également la commercialisation chez nous d’un autre modèle : la Dolphin. Lancée en Chine en décembre dernier, cette compacte électrique affiche une longueur de 4,13 mètres et est située entre la Peugeot e-208 et la MG4, ses deux principales rivales sur le marché européen.

Son empattement est quant à lui affiché à 2,70 mètres, ce qui est plutôt généreux. Le volume de coffre est compris entre 345 et 1 310 litres lorsque la banquette est rabattue. De son côté, le poste de conduite n’est pas vraiment inédit, puisqu’il reste dans la même veine que celui du BYD Atto 3, avec son grand écran tactile de 15,6 pouces qui peut pivoter pour être installé en position verticale.

Celui-ci est évidemment associé à un petit combiné numérique, dont la diagonale n’a pas été annoncée. Au total, pas moins de cinq personnes peuvent prendre place à bord de la compacte, tandis que le conducteur et son passager peuvent profiter de sièges chauffants sur la version chinoise. Il faudra toutefois patienter avant de connaître la dotation de la variante destinée au marché européen.

Une seule version pour l’Europe

Au total, ce ne sont pas moins de trois déclinaisons qui sont proposées pour cette BYD Dolphin en Chine comme l’indique le site de la marque. Mais en Europe, il faudra se contenter de la version la plus puissante, avec 150 kW (204 ch) et 290 Nm. À titre de comparaison, la MG4 culmine à 204 chevaux, tandis que la Peugeot e-208 atteint les 156 chevaux.

Ainsi, le 0 à 100 km/h est réalisé en 7 secondes pour une vitesse maximale de 160 km/h. Chez Peugeot et MG, c’est respectivement 9 et 8 secondes sur le même exercice.

Plus de 400 km d’autonomie

La nouvelle BYD Dolphin repose sur la base technique e-Platform 3.0 développée par le constructeur et embarque une batterie CTP (Cell to Pack) avec une chimie Blade LFP (lithium – fer -phosphate) de 44,9 kWh. L’autonomie est annoncée à 427 km sur le cycle théorique mixte WLTP européen.

Bonne nouvelle : la pompe à chaleur est intégrée de série, tout comme la charge bidirectionnelle V2L.

Pour mémoire, la MG4 promet quant à elle jusqu’à 450 kilomètres, tandis que la Peugeot e-208 se limite à 400 kilomètres, ce qui reste très honorable. Surtout quand on sait qu’avoir une grande autonomie n’est plus du tout indispensable. Mais 30 minutes sont nécessaires pour passer de 30 à 80 % sur une borne rapide, avec une puissance de charge en courant continu affichée à 60 kW. C’est moins que les 100 kW de la Peugeot 208 électrique qui passe de 10 à 80 % dans le même temps. En courant alternatif, la nouvelle voiture électrique chinoise se charge à 7 kW.

Prix et disponibilité

Concernant sa date de lancement en Europe, les journalistes du Moniteur Automobile parlent de juin 2023. La compacte électrique est affichée à 13 6800 yuan en Chine, ce qui équivaut à environ 18 200 euros. Cependant, il faudra plutôt compter entre 30 000 euros à 35 000 euros environ, alors que les voitures chinoises sont toujours plus chères chez nous. BYD annonce d’ailleurs des tarifs compris entre 30 000 et 38 000 euros selon les pays européens.

