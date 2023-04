Mi-Dacia Spring, mi-MG4 : comment cette petite voiture électrique chinoise veut séduire

Le numéro 2 mondial de la voiture électrique, BYD, présent en France, lance sa toute nouvelle e2, une citadine électrique très abordable. Affichée autour des 15 000 euros, elle devrait rivaliser frontalement avec la Dacia Spring et la MG4 si elle voyait le jour en Europe. D'autant plus qu'elle affiche des performances intéressantes.

Depuis quelques mois, on ne cesse d’entendre parler de BYD. Et pour cause, la firme chinoise continue sa montée en puissance et se développe notamment en Europe, en ayant lancé pas moins de trois modèles et ayant pour projet d’y implanter des usines. Il y a quelques jours, la firme officialisait également l’arrivée sur le Vieux Continent de sa division haut de gamme baptisée Denza.

Une nouvelle compacte électrique

On ne peut pas vraiment dire que le constructeur asiatique chôme ces derniers temps, et cela semble lui réussir puisque ses ventes ont considérablement augmenté au cours de l’année dernière. À tel point qu’il donne désormais des sueurs froides à Tesla. Mais un autre constructeur devrait également être inquiet. Il s’agit de Dacia, qui commercialise sa Spring depuis 2021.

En effet, la firme chinoise vient tout juste d’annoncer sur son compte Weibo le lancement en Chine de sa toute nouvelle e2, une voiture compacte low-cost qui pourrait rivaliser frontalement avec la voiture à bas prix du constructeur européen, ou également avec les MG4 et MG5. Mais à vrai dire, cette nouvelle arrivante ne l’est pas tant que ça, puisqu’elle est née en 2019. Elle était jusqu’alors uniquement réservée pour les conducteurs de taxi.

La production de la citadine avait été interrompue l’an dernier, avant que celle-ci ne fasse son grand retour cette année, avec quelques évolutions. Tout d’abord, en ce qui concerne le style, avec une nouvelle calandre pleine ainsi qu’une bande noire reliant des feux quant à eux inchangés. Les dimensions ont également été revues à la hausse, avec une longueur de 4,26 mètres pour 1,76 mètre de large et 1,53 mètre de haut comme le rappelle Car News China.

Cette nouvelle version repose sur la toute nouvelle e-platform 3.0 développée par le constructeur chinois et se positionne dans la gamme Ocean, aux côtés des BYD Seal et autres Dolphin. L’empattement est quant à lui affiché à 2,61 mètres, ce qui reste plus que correct pour accueillir les occupants dans un poste de conduite qui a été totalement revu pour se rapprocher des autres modèles de la gamme.

Un prix abordable

Nous retrouvons en effet un large écran tactile de 12,8 pouces pouvant pivoter, comme sur les BYD Atto 3 et autres Tang, également décliné chez Danza sous le nom de N8. Celui-ci est associé à un combiné numérique de 8,8 pouces. À noter que la voiture est livrée de série avec la clé Bluetooth pour ouvrir les portes et démarrer le moteur. Bien sûr, celui-ci est 100 % électrique et développe une puissance de 95 chevaux.

C’est bien plus que la Dacia Spring, qui culmine à 65 chevaux dans sa version Extrême récemment officialisée. La nouvelle BYD e2 embarque également une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 43,2 kWh, contre 27,4 KWh pour sa rivale roumaine. Ainsi, l’autonomie est affichée à 405 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui équivaut à environ 345 kilomètres WLTP.

Pour mémoire, la Spring ne peut quant à elle parcourir que 230 kilomètres maximum. De plus, la nouvelle BYD e2 est également livrée de série avec la pompe à chaleur, qui permet de réduire la consommation en hiver. Cependant, il faudra pour cela plutôt privilégier les longs trajets, comme nous l’avons vu dans un précédent article. Il faut compter 30 minutes pour passer de 30 à 80 % de batterie grâce à une puissance maximale de 40 kW en courant continu (DC).

Le site It Home précise que la citadine chinoise affiche une consommation très raisonnable de seulement 10,3 kWh aux 100 kilomètres. Celle-ci démarre à partir de 102 800 yuans, ce qui équivaut à 13 696 euros environ, contre 20 800 euros pour la Spring, bonus écologique de 5 000 euros non déduit. Si la différence de prix est importante, celui de la BYD e2 pourrait être revu à la hausse si elle fait la route jusqu’en Europe. Ce qui serait tout à fait envisageable.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.