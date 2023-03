Qui est Denza, ce constructeur auto chinois premium qui arrive en Europe avec ses voitures électriques et l’aide de Mercedes

Après BYD, le constructeur chinois numéro 2 mondial de la voiture électrique, c'est au tour de sa division haut de gamme de s'apprêter à faire son arrivée sur le marché européen. Denza devrait donc bientôt débarquer chez nous avec son D9, un minivan électrique conçu en partenariat avec Mercedes et commercialisé depuis l'an dernier en Chine.

Si vous lisez assidûment nos lignes, vous avez probablement déjà entendu parler de Denza. Fondée en 2010, la marque est en réalité une co-entreprise entre BYD et Mercedes, qui a donné naissance à plusieurs modèles. Mais les résultats n’étant pas vraiment au rendez-vous, la firme allemande a décidé de réduire sa participation et de laisser le contrôle de la marque à 90 % à son partenaire. Cependant, le constructeur à l’étoile est toujours présent et continue à travailler discrètement avec BYD.

Arrivée imminente

C’est ainsi que Denza a dévoilé en fin d’année dernière le D9, un minivan électrique jusqu’alors uniquement destiné au marché chinois. Rival direct du Zeekr 009, celui-ci mise sur le confort et la technologie, avec ses portes coulissantes pouvant s’ouvrir à distance, jusqu’à huit mètres. À bord, pas moins de sept écrans sont disséminés un peu partout, donc un grand de 17,3 pouces sur la planche de bord.

Avec ses 5,25 mètres de long, le Denza D9 ne semble pas vraiment avoir été conçu pour les routes européennes. Et pourtant, celui-ci s’apprête bel et bien à faire son arrivée chez nous. C’est en tout cas ce qui a été annoncé par Zhao Changjiang, directeur général de l’entreprise. C’est sur son compte Weibo que l’homme d’affaires a confirmé cette information.

Récemment exposé au salon de Bangkok, en Thaïlande, le nouveau Denza D9 sera donc commercialisé à Hong-Kong et Macao ainsi qu’en Europe. Le patron annonce un prix de vente compris entre 600 000 et un million de yuans, ce qui équivaut à un tarif oscillant entre 80 493 et 134 156 euros. Mais il pourrait coûter encore plus cher, comme c’est le cas de la plupart des voitures chinoises vendues chez nous.

Si plusieurs versions sont actuellement commercialisées, en hybride rechargeable et en électrique, c’est seulement cette dernière qui devrait faire la route jusqu’en Europe. Pour mémoire, la vente de voitures thermiques sera interdite sur le Vieux Continent à partir de 2035. Il existera tout de même une exception concernant les carburants de synthèse.

D’autres modèles à suivre

Pour rappel, le Denza D9 électrique affiche une puissance de 313 ou 374 chevaux, au choix, avec deux ou quatre roues motrices. Il embarque une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) Blade développée par BYD affichant une capacité de 103 kWh et offrant une autonomie allant jusqu’à 600 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Il faut donc plutôt tabler sur 500 kilomètres WLTP, ce qui reste très correct.

Car avoir une grande autonomie n’est pas forcément indispensable, d’autant plus que le van électrique ne demande que 15 minutes pour récupérer 230 kilomètres, à une puissance de 166 kW. Une petite performance que l’on doit à la présence de deux ports de charge, comme y travaille également General Motors. À noter que le minivan est également équipé de la conduite autonome de niveau 2.

Pour l’heure, aucune date précise n’a été annoncée quant à l’arrivée du Denza D9 sur le Vieux Continent. Plus tard, d’autres modèles devraient également suivre, dont le nouveau N7 récemment officialisé et intégrant un système audio made in France signé Devialet. Celui-ci débutera sa commercialisation en Chine dans le courant de l’année pour un prix de 400 000 yuans, soit environ 54 473 euros. Il ne devrait donc pas être éligible au bonus écologique à son arrivée chez nous.

De toutes façons, celui-ci pourrait être réservé aux voitures produites en Europe, tandis que des mesures ont été annoncées pour favoriser l’industrie locale. Plus tard, le futur Denza N8 devrait aussi faire le déplacement, mais celui-ci n’a pas encore été officiellement dévoilé. Comme l’explique Car News China, il pourra accueillir jusqu’à sept passagers à son bord.

