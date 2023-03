Grande première : le « son parfait » à la française s’invite dans ce SUV chinois électrique soutenu par Mercedes

Le constructeur chinois Denza, filiale haut de gamme de BYD (le numéro 2 mondial de la voiture électrique) officialise enfin son nouveau N7. Il s'agit d'un grand SUV électrique co-financé par Mercedes et rivalisant des Tesla Model Y et Model X. Et celui-ci fait appel à une technologie française pour le confort de ses passagers : un système audio Devialet.

Si l’on est pas prêt de croiser des modèles siglés Denza à tous les coins de rue, la firme commence à faire de plus en plus parler d’elle. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, il s’agit tout simplement de la division haut de gamme de la marque chinois BYD, le plus gros concurrent de Tesla, qui commence à arriver tout doucement en Europe avec trois modèles. C’est un peu ce qu’est Lexus à Toyota par exemple. Si la firme collaborait jusqu’à peu à 50/50 avec Mercedes, ce dernier a réduit sa participation, mais demeure toujours présent.

Un nouveau modèle

C’est donc en partie grâce à la firme allemande si Denza lève aujourd’hui le voile sur son N7, un grand SUV électrique dont nous vous avions déjà parlé quelques semaines plus tôt. En effet, le constructeur avait dévoilé quelques images ainsi qu’une poignée d’informations à son sujet. Mais voilà qu’il le présente aujourd’hui officiellement, lors d’un évènement relayé sur sa page Weibo.

L’occasion de découvrir plus en détail le look de ce SUV, qui affiche une longueur de 4,86 mètres, ce qui le place ainsi entre les Tesla Model Y et Model X. La largeur est quant à elle de 1,94 pour 1,60 mètre de large. Les lignes sont quasiment intégralement reprises du concept Inception dévoilé en août 2022 et dont le nom est identique à la dernière création de Peugeot présentée au CES de Las Vegas.

Mais la principale nouveauté de ce Denza N7, c’est la présence d’un système audio made in France à son bord. En effet, c’est la firme tricolore Devialet qui équipe le SUV haut de gamme avec un dispositif comprenant 16 haut-parleurs. Comme le précise le communiqué de l’entreprise, le véhicule se dote de la technologie SDVC (Speed Dependent Volume Control), qui permet de faire varier le volume sonore en fonction de la vitesse.

Les enceintes sont également installées à des endroits stratégiques, au-dessus de la tête des occupants, le long des portes ainsi que sous les pieds pour une expérience la plus immersive possible. Comme le précise le site chinois Autohome, la voiture est également équipée d’un mode karaoké, comme le propose notamment Tesla sur l’ensemble de ses modèles depuis plusieurs années.

Lancement cet été

Pour l’heure, Denza n’a pas encore publié de photos du poste de conduite de son nouveau N7, qui vient étoffer la gamme aux côtés du grand van D9. On connaît tout de même son empattement, affiché à 2,94 mètres, qui devrait garantir un espace à bord plus que correct. Une vidéo publiée sur la chaîne Youtube de CarNewsChina montre tout de même ce qui pourrait être l’intérieur du SUV.

Ce dernier s’équipe de deux larges écrans, un faisant office de combiné et l’autre accueillant l’info-divertissement. Denza communique également sur les caractéristiques techniques de son nouvel arrivant et confirme les informations déjà annoncées. Le SUV électrique se décline ainsi en plusieurs versions, dont une avec un seul moteur revendiquant 230 kW soit 313 chevaux ainsi qu’une plus haut de gamme équipée d’une transmission intégrale. Celle-ci affiche 389 kW, soit environ 530 chevaux.

Le nouveau Denza N7 est doté de batteries LFP fournies par une filiale de BYD, qui adoptent une architecture CTB (cell-to-body). C’est-à-dire que les cellules sont directement intégrées dans le châssis, comme la Qilin CTP 3.0 de CATL. Ce qui permet d’améliorer la rigidité de la voiture, mais qui peut poser problème en cas d’accident comme nous l’avons expliqué dans un précédent article. Pour l’heure, l’autonomie ainsi que le temps de charge n’ont pas été détaillés.

On sait en revanche que la voiture est équipée d’un capteur LiDAR, qui devrait permettre de profiter de la conduite autonome de niveau 3, désormais autorisée en Europe. L’arrivée de ce nouveau Denza N7 est prévu en Chine d’ici cet été, avec un prix qui devrait tourner autour des 400 000 yuans, soit environ 54 473 euros. Il faudra s’attendre à voir un tarif plus salé si le SUV arrivait en Europe, ce qui n’est pas à exclure. Dans tous les cas, il ne sera pas éligible au bonus écologique.

