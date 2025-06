Ce smartphone efficace et endurant à moins de 100 € va faire un carton durant les soldes sur Amazon

Besoin de renouveler votre smartphone sans vous ruiner ? Bonne nouvelle, il n’existe pas que les modèles haut de gamme ultra salés. Le Realme C61, par exemple, est une option intéressante, surtout quand Amazon baisse son prix : au lieu de 159 euros à sa sortie, il passe à 99 euros.

On peut facilement être découragé lorsqu’on souhaite s’offrir un nouveau smartphone avec un budget très serré. On est submergé de publicités pour des modèles inaccessibles pour beaucoup. Et pourtant, il en existe des très abordables ! Comme le Realme C61 qui possède plusieurs atouts dans sa manche. Car oui, qui dit modèle d’entrée de gamme, ne veut pas dire nul. Cet appareil est fait pour durer, avec un grand écran fluide et compatible avec la charge rapide. Séduisant, n’est-ce pas ? Surtout quand son prix baisse de 60 euros sur Amazon.

Les trois points forts du Realme C61

Un écran fluide de 6,74 pouces à 90 Hz

Une puce entrée de gamme efficace

Une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge 45W

Au lieu de 159 euros, le Realme C61 est aujourd’hui disponible en promotion à 99 euros sur Amazon.

Du simple, mais efficace

Avec le Realme C61, la marque chinoise continue de démontrer qu’un smartphone abordable peut aussi être élégant, solide et bien pensé. Son design soigné, avec un dos texturé et son encoche en forme de goutte, rappelle qu’on est face à un smartphone d’entrée de gamme, pourtant, en main, l’appareil se montre très agréable. Il est d’ailleurs très facile à utiliser, malgré un grand écran, grâce à son poids léger de 188g.

On reste sur l’écran avec une dalle 6,74 pouces très pratique pour regarder du contenu. Bien évidemment, avec un tarif sous les 200 euros à son lancement, le Realme C61 ne profite pas des dernières technologies d’affichage. Au programme, un écran LCD avec une définition HD+, soit 1 600 x 720 pixels, qui fait tout de même le taff. D’autant plus que le constructeur chinois a veillé à proposer un taux de rafraichissement de 90 Hz pour une navigation plus agréable.

Une expérience fluide et une autonomie XXL

Sous le capot, le Realme C61 embarque un processeur Unisoc Tiger T612, couplé à 6 Go de RAM. Une configuration amplement efficace pour faire fonctionner les tâches quotidiennes (navigation Internet, appel et SMS), et ce, de manière fluide.

Et bonne nouvelle, si les 128 Go de stockage sont trop étroits, une carte SD peut être rajoutée. Vous savez, ce petit truc sur lequel on a fait une croix depuis bien longtemps sur les modèles haut de gamme ?

Le meilleur pour la fin : l’autonomie. Avec une grosse batterie de 5000 mAh, le Realme C61 promet 2 jours d’autonomie. Et comme si cela ne suffisait pas, malgré son petit prix, il est compatible avec la charge rapide de 45 W. C’est assez rare pour le faire remarquer.

