Le tout nouveau et très endurant Honor Magic 7 Lite est déjà à prix réduit en cette fin de soldes

Le Honor Magic 7 Lite est arrivé sur le marché français en début d’année, et il faut dire que sa longévité et son autonomie généreuse nous épatent. S’il vous intéresse, sachez que vous pourrez le trouver à 301,99 euros au lieu de 379,99 euros chez Boulanger, et même à 299,90 euros à la Fnac si vous faites partie de ses adhérents.

Le Magic 7 Lite de Honor est un tout nouveau smartphone d’entrée de gamme qui n’est pas avare en atouts : résistance, autonomie monstrueuse, des mises à jour jusqu’en 2031… Certes, il n’est pas dénué de défauts, mais tous ces bons points suffisent à le recommander sans difficulté, d’autant plus qu’en cette fin de soldes d’hiver, on peut d’ores et déjà le trouver en promotion.

Les points positifs du Honor Magic 7 Lite

Un smartphone solide (IP64)

6 ans de mises à jour, tant d’OS que de sécurité

Une très grande autonomie

Lancé à 379,90, le Honor Magic 7 Lite peut vous revenir à 301,99 euros au lieu de 381,99 chez Boulanger grâce à un bonus rachat de 80 euros, auquel vous devrez ajouter la valeur de votre ancien smartphone. Par exemple, pour la reprise d’un Honor Magic 5 Lite (256 Go) en excellent état, évalué à 67 euros, le prix peut passer à 234 euros.

Par ailleurs, si vous êtes adhérent Fnac+, le Honor Magic 7 Lite vous sera proposé à 299,90 euros à la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Honor Magic 7 Lite. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone bien robuste

Le Honor Magic 7 Lite ressemble assez fortement à son prédécesseur, le Honor Magic 6 Lite : mêmes dimensions, poids similaire, écran incurvé, coins arrondis… Toutefois, l’ouverture dans l’écran qui abrite le capteur frontal est plus grande sur le Magic 7 Lite. Mais le vrai point fort du design de ce récent smartphone, c’est évidemment la résistance qu’il offre. Certes, l’écran n’est pas recouvert d’un Gorilla Glass de Corning, mais sa protection est la même que celle de l’écran du Magic 6 Lite – et cette dernière avait pu résister à des clous plantés en elle, c’est dire. De plus, d’après la marque, le Magic 7 Lite peut survivre à des chutes, jusqu’à 2 m de hauteur. Et ce n’est pas tout : il est aussi certifié IP65, ce qui veut dire qu’il résiste à la poussière, aux éclaboussures d’eau et à la pluie.

Au niveau de son écran, on a droit à une dalle OLED de 6,78 pouces, offrant une définition de 2 700 x 1 224 pixels et une fréquence d’affichage maximale de 120 Hz. Oui, comme sur le Magic 6 Lite. Petit bémol tout de même sur les couleurs, pas totalement justes, mais l’écran se rattrape avec sa luminosité maximale, meilleure que chez l’aîné.

L’aspect logiciel bien maîtrisé

Côté logiciel, le Honor Magic 7 Lite fonctionne sous Android 14, et devrait offrir pas moins de 6 années de mises à jour de l’OS et de sécurité. On a donc là un smartphone particulièrement durable, et c’est vraiment rassurant. Autrement, le Magic 7 Lite embarque l’interface maison de la marque, MagicOS 8.0, riche en fonctionnalités bien pratiques (gomme magique IA, Magic Capsule, Portail magique…). Concernant ses performances, c’est moins fou, puisque le Honor Magic 7 Lite intègre le même processeur que son prédécesseur, à savoir le SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Si le smartphone répond correctement lorsqu’on utilise des applications basiques du quotidien, en jeu, il faut consentir à quelques sacrifices, notamment au niveau des graphismes.

Côté photo, le Magic 7 Lite comprend un objectif principal grand-angle associé à un capteur de 108 Mpx et un ultra grand-angle de 5 Mpx. Si le capteur principal promet des clichés convaincants, de jour comme de nuit, l’ultra grand-angle ne permet pas de capturer des photos nettes dans des conditions d’éclairage défavorables. Pour finir, Honor a mis le paquet sur l’autonomie en optant pour une batterie de 6 600 mAh, soit l’une des plus grosses du marché à l’heure actuelle. Si on dispose d’une batterie pleinement chargée, on peut miser sur une autonomie totale d’environ 37 heure et 30 minutes, ce qui est tout bonnement exceptionnel. Et mention spéciale aussi pour la recharge filaire plutôt rapide (66 W).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Honor Magic 7 Lite.

