Pour les soldes, Boulanger brade l’excellent Google Pixel 9 et offre des écouteurs Buds Pro en prime

Dernier smartphone haut de gamme du constructeur américain, le Google Pixel 9 a marqué un gap important par rapport à son prédécesseur. Cet excellent photophone est intéressant, surtout quand son prix est fortement baissé et plus encore lorsqu’il est accompagné d’écouteurs sans fil. Boulanger fait un joli cadeau pour les soldes : au lieu de 899 euros, le pack passe à 649 euros.



Avec son design repensé, sa prise en main très agréable, ses performantes photo aux petits oignons – Google oblige – et ses bonnes performances, le Pixel 9 se présente comme un très chouette smartphone haut de gamme. Difficile de ne pas être séduit, surtout lorsque son pack avec écouteurs sans fil Pixel Buds Pro est à prix réduit avec une réduction de 250 euros.

Les trois points forts du Pixel 9

Un format revisité réussi avec un bel écran

Talentueux en photo et boosté à l’IA

7 ans de mises à jour

Au lieu de 899 euros, le Pixel 9 est aujourd’hui disponible en promotion à 649 euros sur Boulanger, avec des Pixel Buds Pro offerts.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Pixel 9. Le tableau s’actualise automatiquement.

Design moderne et compact

Avec le Pixel 9, Google affine encore sa vision du smartphone intelligent. Plus compact que son prédécesseur, il propose un nouveau design plus moderne et une prise en main confortable. Exit la barre horizontale comprenant les capteurs photo et place à une sorte de pilule. Quant aux bords de l’appareil, Google a opté pour du droit, dans l’air du temps et des angles droits et arrondis pour plus de confort.

À l’avant, on trouve un écran 6,3 pouces OLED Full HD+ avec un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz qui brille lui aussi par sa qualité d’affichage : couleurs éclatantes, contraste profond et excellente lisibilité en extérieur.

Une partie photo toujours plus au top

Côté photo, partie particulièrement bien maîtrisée par Google, le Pixel 9 se montre tout aussi performant que ses prédécesseurs. Il dispose d’une caméra principale de 50 Mpx qui produit des images détaillées avec une bonne dynamique et des couleurs bien équilibrées. D’autant plus que Google fait la part belle à l’IA avec une multitude de fonctionnalités de retouche photo à base d’intelligence artificielle.

Pour ce qui est de la puissance, le Pixel 9 est équipé d’un processeur maison Tensor G4, qui n’est pas le plus puissant du marché, mais qui s’intègre parfaitement dans l’écosystème Google.

Enfin, côté autonomie, le téléphone peut parfois se montrer un peu juste en fonction de l’utilisation. Et malheureusement, il ne faudra pas compter sur la charge rapide pour renflouer la batterie rapidement.

N’hésitez pas à consulter notre test complet du Pixel 9 pour vous faire une meilleure idée, mais aussi celui des Pixel Buds Pro.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.