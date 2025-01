L’excellent Google Pixel 9 Pro XL est soldé à un prix encore jamais vu jusqu’à maintenant

Le Google Pixel 9 Pro XL est le dernier smartphone de la marque, c’est aussi le plus grand et le plus cher si l’on ne compte pas le modèle Fold, sauf pendant les Soldes chez Bouygues Telecom oĂą vous pouvez l’avoir pour 899 euros après ODR, au lieu de 1 299 euros habituellement pour la version 256 Go.

Ă€ l’instar des iPhone d’Apple, Google dĂ©cline ses smartphones sous plusieurs formats, afin de plaire au plus grand nombre. Avec le Google Pixel 9 Pro XL, vous avez tout simplement le modèle le plus puissant, le Pro (mĂŞme si cette puissance est, comme on va le voir, relative), mais aussi le plus grand, en version XL. Nouveau design, capteurs photo au max de leur forme et intĂ©gration de l’intelligence artificielle Ă tous les niveaux, il tente l’innovation gĂ©nĂ©rale. Son prix de dĂ©part reflète ce cĂ´tĂ© premium, mais heureusement que vous pouvez Ă©conomiser 400 euros dessus grâce aux Soldes.

Les points forts du Google Pixel 9 Pro XL

Google a revu le design de son Pixel et propose quelque chose de moderne

Toujours cet aspect premium sur les photos

L’autonomie en hausse, un vrai plaisir

Alors, cette version 256 Go du Google Pixel 9 Pro XL qui coĂ»te d’ordinaire 1 299 euros est accessible Ă 899 euros. Pour ça, vous devez choisir l’offre sans forfait, ce qui le fait passer Ă 979 euros. Pour les 80 euros restants, il s’agit d’un remboursement après achat.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Google Pixel 9 Pro XL. Le tableau s’actualise automatiquement.

Google propose un smartphone XL Ă tous les niveaux

Le Google Pixel 9 Pro XL est un smartphone qui propose une vraie avancĂ©e en matière de technologie et de look. Son design a Ă©tĂ© entièrement revu et mĂŞme s’il reste sobre, on sent que la marque insiste sur son cĂ´tĂ© premium, avec un cadre en aluminium recyclĂ©. Comme son nom l’indique il est plutĂ´t imposant puisqu’il mesure 162,8 x 76,6 x 8,5 mm pour 221 grammes. Si vous avez des petites mains, il peut ĂŞtre un peu encombrant.

Par contre, ça fait du bien d’avoir un grand Ă©cran OLED LTPO de 6,3 pouces qui affiche de la QHD+ (2992 x 1344 pixels) avec un taux de rafraĂ®chissement automatique qui va de 1 Ă 120 Hz. En plus de tout ça, il est super lumineux, comme ça vous pouvez mĂŞme l’utiliser en plein soleil et toujours avoir une bonne visibilitĂ©. Il fonctionne avec un processeur Google Tensor G4 qui manque, il faut l’avouer, d’un peu de pep’s. L’optimisation logicielle est bonne et l’expĂ©rience utilisateur est au rendez-vous, mĂŞme si l’intĂ©gration de l’IA n’est que partielle et qu’une partie des fonctions est pour l’instant rĂ©servĂ©e aux US.

On salue ses photos et son automomie

Les Google Pixel sont souvent saluĂ©s pour la qualitĂ© de leurs photos, et ce modèle ne fait pas exception. Vous retrouvez un capteur principal de 50 Mpx avec un tĂ©lĂ©objectif pĂ©riscopique 48 Mpx dotĂ© d’un zoom 10x et un ultra grand-angle de 48 Mpx avec mise au point macro. Par contre, sur ce point, Google force un peu avec l’IA car les photos, de base, sont bonnes et l’intelligence artificielle a tendance Ă vouloir trop en faire. Idem pour les vidĂ©os.

LĂ oĂą le smartphone surprend, en bien, c’est sur l’autonomie. Car mĂŞme s’il a besoin de pas mal de puissance pour faire tourner tout ce dont il a besoin, il arrive malgrĂ© tout Ă tenir la journĂ©e et demi, lĂ oĂą le Google Pixel 8 Pro avait du mal Ă arriver Ă la fin de la journĂ©e. La charge dite rapide ne l’est pas vraiment puisqu’elle plafonne Ă 37W et qu’il faudra un peu de temps pour le faire passer Ă 100%.

Vous pouvez en apprendre plus sur le Google Pixel 9 Pro XL en consultant notre test complet qui lui est dédié.

Pour comparer le Google Pixel 9 Pro XL avec d’autres smartphones, vous pouvez aussi consulter notre guide d’achat consacrĂ© aux meilleurs tĂ©lĂ©phones du moment.

