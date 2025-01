Le Google Pixel 8 Pro est encore une fois un deal incontournable pour changer de smartphone grâce aux soldes

Un Google Pixel 8 Pro, c’est bien, mais quand il s’accompagne de Google Pixel Buds Pro, c’est encore mieux. Ces deux très bons produits, testés et validés, sont inclus dans un pack à 599 euros au lieu de 1 318 euros à la Fnac, pendant les soldes d’hiver.

Dans le très large catalogue de Google, le photophone Google Pixel 8 Pro et les écouteurs sans fil avec ANC Google Pixel Buds Pro font partie des références que l’on a testées et vraiment appréciées. Il faut dire que ce smartphone marque des points avec son suivi logiciel et ses performances photo ultra-plaisantes, tandis que les true wireless se différencient par leur confort et leur bonne autonomie. Pendant les soldes d’hiver, on trouve justement ces deux produits dans un pack à moins de 600 euros.

Les points forts de ce pack Google

Un photophone très efficace avec sept ans de mises à jour

Des écouteurs sans fil endurants et avec ANC

Un prix contenu pour un tel combo

Le Google Pixel 8 Pro a été lancé à 1 099 euros, tandis que les Google Pixel Buds Pro ont été présentés à 219 euros à leur sortie. Ils sont désormais réunis dans un pack proposé à 599 euros au lieu de 1 318 euros à la Fnac.

Un photophone à la longévité rassurante

Le Google Pixel 8 Pro ressemble à bon nombre de ses prédécesseurs avec sa fameuse barre du bloc photo au dos qui coule sur ses tranches. Mais quelques changements ont tout de même été opérés par la marque, comme au niveau des angles, légèrement arrondis, ainsi que sur l’écran, qui est ici plat, et non plus incurvé. Concernant cet écran, justement, on a droit à une dalle Amoled LTPO rafraîchie jusqu’à 120 Hz. La température de couleur est de son côté quasiment parfaite. Mention spéciale aussi pour sa luminosité globale de 1 771 cd/m², mais petit bémol pour le système d’ajustement automatique de la luminosité un peu décevant en extérieur.

C’est au dos que se loge l’un de ses gros atouts : son module photo. Avec un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 48 Mpx, un téléobjectif x5 de 48 Mpx et un zoom numérique x30, sans oublier son autofocus laser ou encore sa stabilisation d’image optique et électronique, l’expérience photo est tout bonnement bluffante. De nombreuses fonctions IA (gomme magique, « meilleure prise »…) sont aussi présentes pour améliorer le tout. Côté performances, sa puce Google Tensor G3 assure au quotidien pour les tâches simples, mais pour le jeu, c’est bien moins confortable… Le Pixel 8 Pro se rattrape nettement avec son suivi logiciel exceptionnellement long : ce smartphone bénéficiera de sept années de mises à jour majeures. Et Gemini est bien sûr de la partie. Enfin, côté autonomie, le smartphone assure la journée, mais pas beaucoup plus, sauf si vous modérez un peu vos usages.

Des écouteurs sans fil avec un son chaleureux

Les Google Pixel Buds Pro sont des écouteurs sans fil intra-auriculaires au format bouton, qui s’insèrent dans le pavillon auditif et y restent bien arrimés, y compris durant les séances de running. Ils sont surtout très confortables, notamment grâce à leur poids plume de 6,2 g chacun. Les Pixel Buds Pro sont par ailleurs certifiés IPX4, et peuvent donc résister à la pluie et à la transpiration. Ils sont aussi dotés d’une surface tactile très pratique, grâce à laquelle on peut surtout convoquer Gemini grâce à une mise à jour. Côté connectivité, les Pixel Buds Pro sont compatibles avec le Bluetooth 5.0, mais aussi avec le Bluetooth multipoint. Un vrai bon point.

Concernant leurs performances audio, les Pixel Buds Pro sont équipés de transducteurs de 11 mm de diamètre et profitent des codecs audio Bluetooth classiques, l’AAC et le SBC. En action, ils offrent une bonne restitution sonore, particulièrement dans les basses fréquences, et parviennent à envelopper le son dans des graves assez ronds avec une bonne assise. On aurait tout de même aimé la présence d’un véritable égaliseur dans l’application pour rendre le son plus précis, notamment au niveau des aigus. Les Pixel Buds Pro proposent également la réduction de bruit active, qui se révèle en réalité assez moyenne, même si les voix peuvent être étouffées. Enfin, côté autonomie, ces true wireless sont très endurants puisqu’ils ont tenu, lors de notre test, environ 7 heures et 30 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 8 Pro ainsi que celui des Google Pixel Buds Pro.

