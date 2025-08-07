Ce smartphone atypique conçu pour les lunettes AR est bradé à un meilleur prix sur Amazon

Le XREAL Beam Pro 5G ressemble à un smartphone Android classique, mais qui a été conçu spécialement pour piloter et enrichir l’expérience des lunettes de réalité augmentée. Si ce modèle vous intéresse, sachez qu’il est en promotion à 279 euros contre 329 euros de base.

XREAL Beam Pro

Plus discrètes que les casques VR, les lunettes AR permettent d’afficher un écran virtuel devant soi, comme un téléviseur flottant invisible aux autres, et c’est d’ailleurs ce que propose la marque XREAL. Elle va encore plus loin, en ajoutant un appareil Android, le Beam Pro, qui sert de télécommande et de source de contenus (applications, vidéos, jeux) pour afficher tout ça sur les lunettes XREAL. Si vous êtes curieux et souhaitez découvrir ce produit, il profite actuellement de 15 % de réduction sur Amazon.

Le XREAL Beam Pro en résumé

Un smartphone optimisé pour piloter des lunettes AR

Android 14 avec un accès complet au Google Play Store

Deux caméras de 50 MP espacées de 50 mm pour un rendu 3D

Le smartphone XREAL Beam Pro 5G (8 Go + 256 Go) est en ce moment en promotion à 279,65 euros sur Amazon au lieu 329 euros habituellement. On trouve aussi la version Wi-Fi à 194,65 euros contre 229 euros de base.

Vous pouvez également vous procurer les lunettes AR qui sont en promotion : 296,65 euros au lieu de 349 euros.

Un smartphone simple pas comme les autres

Techniquement, le XREAL Beam Pro a tout d’un smartphone. Il déploie un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels et d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

À l’intérieur, c’est un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 qui est à l’action, couplé avec 6 ou 8 Go de mémoire vive, selon le modèle choisit. Et on retrouve une batterie de 4 300 mAh avec charge rapide 27 W.

Tout ce qu’il y a plus de classique, mais il n’est pas un téléphone traditionnel. Même si cette version dispose d’une connexion 5G, il ne peut pas passer des appels depuis le réseau téléphonique classique. Il utilise avant tout des applications de messagerie, vidéo ou audio par internet comme Google Meet ou WhatsApp.

Une expérience AR sans contrainte

Il prend tout son sens une fois associé aux lunettes AR. Il sert de centre de contrôle, va permettre d’afficher toutes les applications, vidéos, jeux ou internet sous forme de fenêtres flottantes, pour une navigation spatiale et multi-écrans fluides dans les lunettes.

Étant basé sur Android 14, vous avez accès au Google Play Store et au large catalogue d’applications. Que ce soit pour lancer du streaming, faire une partie gaming, ou de la productivité, l’application sera directement projetée dans l’environnement AR.

Et, grâce à ses deux caméras 3D de 50 mégapixels situées à l’arrière et espacées de 50 mm, vous pouvez utiliser l’appareil pour capturer du contenu vidéo spatial que vous pouvez visionner via les lunettes XREAL ou tout autre appareil capable de visionner de la vidéo spatiale.

