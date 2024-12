Xreal One : certainement les lunettes connectées les plus cool et utiles

Des lunettes qui font office d’écran personnel, sans chichis ni promesses démesurées. C’est le pari de Xreal, et ça pourrait bien être la meilleure approche.

Xreal One // Source : Xreal

Si Meta et Apple captent l’attention avec leurs appareils grand public, les Meta Ray-Ban ou encore l’Apple Vision Pro (même s’il s’agit plutôt d’un casque) : Xreal s’est forgé une expertise unique dans un segment spécifique : les lunettes de projection personnelle.

Une technologie qui permet d’afficher un écran virtuel devant soi, comme une télévision flottante invisible aux autres. Et ils n’en sont pas à leur premier modèle. Cette approche a déjà séduit plus de 500 000 utilisateurs depuis 2017.

Xreal One // Source : Xreal

Les lunettes Xreal sont pensées pour une utilisation connectée : contrairement à d’autres lunettes connectées, elles n’intègrent pas de batterie. Elles doivent être alimentées par l’appareil auquel elles sont connectées via USB-C.

Xreal One // Source : Xreal

Via leur port USB-C, elles sont compatibles avec un large éventail d’appareils : smartphones Android, iPhone et iPad, ordinateurs Windows et macOS, et même consoles de jeu comme la Steam Deck ou la Nintendo Switch. Cette connexion directe assure une transmission vidéo de haute qualité sans latence notable.

Xreal Bream // Source : Xreal

Pour ceux qui recherchent une solution totalement autonome, Xreal propose le Xreal Beam, un boîtier Android dédié. Cet appareil compact fonctionne comme un véritable centre de divertissement portable : équipé d’Android, il donne accès à l’intégralité du Google Play Store et ses millions d’applications.

Les nouvelles Xreal One, proposées en précommande à 549 €, marquent une évolution significative dans cette technologie. Équipées d’une puce de calcul spatial X1 développée en interne. Allez, on entre dans les détails.

Xreal One : encore un nouveau modèle

Les Xreal One arrivent sur le marché avec des améliorations intéressantes, elles viennent compléter un beau catalogue : Air, Air Pro, Air 2, Air 2 Ultra… L’écran virtuel 1080p offre un champ de vision de 50 degrés, et c’est un enjeu ici : que l’écran affiché soit le plus large possible, et le mieux défini. Rappelons que les lunettes ne font que seulement 84 grammes.

Xreal One // Source : Xreal

L’appareil embarque un écran micro-OLED Sony de 0,68 pouce, capable d’afficher une résolution 1080p avec 4 millions de pixels. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz doit assurer une fluidité optimale, tandis que la luminosité de 600 nits est là pour garantir une excellente visibilité. Et c’est nécessaire : ces lunettes s’utilisent partout, en extérieur et en intérieur.

Xreal One // Source : Xreal

Les modes d’utilisation

Les Xreal One introduisent plusieurs modes d’utilisation :

Le mode Ancre : permet de fixer l’écran virtuel dans l’espace

Le mode Suivre : l’écran accompagne naturellement les mouvements de tête

Le mode Ultra large : propose un écran virtuel incurvé atteignant 310 pouces

La Vue de côté : un mini-écran pour le multitâche

L’appareil dispose également de trois modes de gradation électrochromique, permettant d’adapter la transparence des verres à l’environnement. La certification TÜV Rheinland garantit la protection des yeux avec un système anti-scintillement et une réduction de la lumière bleue.

Xreal One // Source : Xreal

Au cœur des Xreal One se trouve la puce X1, première puce de calcul spatial développée en interne par l’entreprise.

La puce X1 permet notamment de gérer les différents modes de visualisation avec précision. Elle assure le suivi des mouvements en 3 degrés de liberté (3DoF), essentiel pour maintenir la stabilité de l’affichage et réduire la fatigue visuelle lors d’utilisations prolongées. Cette intégration verticale permet à Xreal d’optimiser les performances tout en réduisant la consommation énergétique.

Pour les utilisateurs myopes, Xreal s’est associé à HONSVR pour proposer des solutions de verres correcteurs adaptés.

C’est rafraîchissant

Alors que le marché des lunettes et casques connectés se perd souvent dans des promesses démesurées et des fonctionnalités superflues, Xreal propose vraiment une simplicité assumée.

Franchement, ça fait du bien de voir des lunettes AR qui ne tentent pas de révolutionner le monde. Les Xreal One ont une mission simple : projeter un écran virtuel devant vos yeux, et elles le font super bien. Le plus cool ? Elles ressemblent vraiment à des lunettes de soleil normales. Pas de design futuriste bizarre ou de gadgets tape-à-l’œil.

Avec leurs 84 grammes, vous oubliez même que vous les portez. Et c’est peut-être ça, la vraie révolution : des lunettes techno qui font exactement ce qu’on leur demande, sans se prendre la tête.