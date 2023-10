Prise en main des lunettes Ray-Ban Meta : du mieux, mais toujours beaucoup de questions

Tout juste sorties, les Ray-Ban Meta sont la seconde g√©n√©ration de lunettes connect√©es audio et vid√©o de Meta. On a pu les prendre en main‚Ķ ou plut√īt aux oreilles et au nez.

Fin septembre, √† l’occasion de sa conf√©rence Meta Connect, Meta d√©voilait ses Ray-Ban Meta, les lunettes qui viennent succ√©der aux Ray-Ban Stories de 2021. Au programme, on retrouve des fonctions similaires avec la possibilit√© de filmer, de prendre des photos ou d’√©couter de la musique, mais le tout dans un design bien plus √©l√©gant.

Des lunettes au design raffiné

Il faut dire que les premi√®res Ray-Ban Stories √©taient plut√īt lourdes, avec un poids de 49¬†grammes. Surtout, ce poids n’√©tait pas r√©parti de la mani√®re la plus √©quilibr√©e qui soi et les utilisateurs ont vite fait de leur reprocher leur tendance √† basculer vers l’avant. Meta et Ray-Ban semblent avoir entendu ces critiques pour les nouvelles Ray-Ban Meta. Les lunettes peuvent d√©sormais, du moins de face, se confondre avec de v√©ritables lunettes classiques de la marque am√©ricaine. Dans mon cas, j’ai eu l’occasion d’essayer les Ray-Ban Meta en mod√®le Wayfarer, tout en les comparant avec ma propre paire de Wayfarer. √Ä l’exception des modules photo (√† gauche) et de LED (√† droite), les deux paires se ressemblent √† s’y m√©prendre.

Les plus pointilleux remarqueront tout de m√™me l’√©paisseur des branches ou de la monture, l√©g√®rement plus √©pais que sur des mod√®les traditionnels.

Cette nouvelle version des lunettes reprend par ailleurs des contr√īles similaires avec un slider de mise sous tension au niveau de la charni√®re, √† gauche, un contr√īle tactile pour r√©gler le volume ou changer de piste musicale d’un glissement sur les branches, et la capture de photos (appui simple) ou de vid√©os (appui long) sur le bouton positionn√© au-dessus de la branche droite.

Enfin, pour en finir sur le design, les Ray-Ban Meta peuvent bien √©videmment voir leurs verres modifi√©s, notamment pour y int√©grer des verres optiques. Il ne s’agit ici pas de lunettes √† r√©alit√© augment√©e ou √† r√©alit√© virtuelle, mais simplement de lunettes connect√©es, √† mi-chemin entre des Snap Spectacles (pour la captation d’images) et des Bose Frames (pour la lecture de musique et les appels t√©l√©phoniques).

Des am√©liorations c√īt√© photo et vid√©o

S’il y a du mieux c√īt√© design, les performances des Ray-Ban Meta ont aussi √©t√© accrues par rapport √† la premi√®re g√©n√©ration. Pour la vid√©o, elles sont ainsi capables de filmer des s√©quences en Full HD 1080p, contre 720p auparavant. Pour la photo, les lunettes embarquent un capteur de 12 m√©gapixels, contre 5 m√©gapixels pour la pr√©c√©dente version. De quoi permettre des clich√©s suffisamment d√©taill√©s pour la plupart des cas.

La principale nouveaut√© des Ray-Ban Meta r√©side en fait dans leur capacit√© √† streamer vers un des r√©seaux sociaux de Meta¬†: Instagram ou Facebook. Lorsque les lunettes sont connect√©es au smartphone, elles peuvent ainsi diffuser des lives de 30¬†minutes au maximum. Certes, la dur√©e est un peu courte et les plateformes compatibles limit√©es, mais c’est toujours du mieux par rapport √† la premi√®re version. On esp√®re toutefois que la limite sera par la suite √©tendue au-del√† de la demi-heure et que Meta permettra la diffusion vers d’autres plateformes comme Twitch, YouTube ou TikTok. Pour l’instant n√©anmoins, rien n’est pr√©vu de ce c√īt√©-l√†.

Pour les vid√©os classiques aussi, Meta a limit√© leur dur√©e, puisqu’il n’est pas possible d’enregistrer des s√©quences de plus d’une minute. L√† aussi, c’est dommage et on peine √† comprendre cette limitation. Si les lunettes peuvent diffuser pendant 30 minutes en direct, pourquoi ne pas permettre des enregistrements en local de 30 minutes‚ÄČ? Surtout que le stockage int√©gr√©, de 32 Go, devrait en √™tre largement suffisant pour une vid√©o Full HD.

Notons √©galement une petite mise √† jour mineure, mais plut√īt bienvenue¬†: la LED d’enregistrement. Lorsque vous filmez ou prenez une photo avec les Ray-Ban Meta, une LED situ√©e √† droite du verre droit va s’illuminer en blanc. C’√©tait d√©j√† le cas sur la premi√®re version, mais des petits malins avaient fait en sorte de la masquer pour filmer sans que les personnes autour d’eux ne s’en rendent compte. D√©sormais, si la LED est masqu√©e, Meta promet que l’enregistrement sera automatiquement coup√©. C’est toujours √ßa de pris.

Des lunettes sans IA

Malheureusement, au lancement en France, les Ray-Ban Meta ne sont pas compatibles avec la fonction d’assistant vocal par IA de Meta, le fort bien nomm√© Meta AI. Il faut dire que celui-ci n’est pour l’instant disponible qu’en anglais. Cette nouvelle version des lunettes connect√©es ressemble donc avant tout √† une am√©lioration √ß√† et l√† de la premi√®re g√©n√©ration. Certes, les capteurs et les haut-parleurs sont de meilleure qualit√©. Certes, il est possible de diffuser en direct. Certes, elles sont plus confortables. Mais reste √† voir si cela suffira √† convaincre apr√®s des Ray-Ban Stories qui avaient eu bien du mal √† trouver leur public.

Les Ray-Ban Meta sont disponibles en France au prix de 329 euros en deux formats, Wayfarer et Headliner, et dans de multiples coloris.