Bose Frames Alto : ces lunettes de soleil équipés d’enceintes miniatures sont en promotion

Dans la catégorie des gadgets farfelus, mais pour le moins innovants, les lunettes de soleil Bose Frames Alto ont certainement une bonne place dans le classement. Elles sont en effets équipés de mini enceintes prévues pour envoyer le son jusqu'aux oreilles sans avoir à se munir d'écouteurs. Si vous aimez ce genre d'appareils insolites, sachez qu'elles sont en ce moment en réduction chez la Fnac en passant de 229 à 149 euros.

Les lunettes Bose Frames Alto, c’est quoi ?

De vraies lunettes de soleil avec 99 % des UVA et UVB filtrés

Des enceintes miniatures avec le son Bose dans les oreilles

Un microphone invisible pour prendre des appels

Les lunettes de soleil Bose Frames Alto sont aujourd’hui disponibles à 149 euros chez la Fnac au lieu de 229 euros habituellement, soit 35 % de remise immédiate.

À première vue, il n’y a rien qui différencie les Bose Frames Alto d’une banale paire de lunettes de soleil. Cependant, sous leur forme classique angulaire et leurs verres imposants, on devine qu’un dispositif assez particulier y est présent vu la largeur des tiges. Bose étant connu pour son matériel sonore, c’est évidemment ce genre de composant électronique dont il s’agit.

En effet, des enceintes miniatures sont situées pile au niveau des oreilles. De plus, avec seulement 45 grammes sur la balance, le poids supplémentaire du dispositif se fait à peine sentir et les lunettes sont agréables à porter sur la durée. On notera également que les lunettes de Bose sont équipées de verres filtrants à 99 % des rayons UVA et UVB, de quoi être protégé lors des longues balades sur la plage ou en montage.

Connectées en Bluetooth à votre téléphone, votre ordinateur ou n’importe quel appareil connecté, les lunettes délivrent un son certifié par la signature Bose avec des basses profondes. On n’est certes pas au niveau de bons écouteurs, mais la qualité est tout de même de mise et cela fait son petit effet. On vous conseillera tout de même de mettre le volume au minimum afin d’être le plus discret possible, car le bruit est assez retentissant si le son est trop élevé.

Les lunettes sont également équipées d’un microphone afin de passer ou de répondre à des appels, pensez simplement a bien être abrité du vent et du bruit ambiant si vous voulez en profiter un minimum. Il est aussi possible de coupler ses lunettes à l’application Bose Connect afin de contrôler facilement toutes les possibilités offertes par l’appareil. Cela vous permettra de télécharger de nouvelles fonctions, comme dernièrement, l’ajout de la commande Appuyer-Tourner, qui permet de modifier le volume sans avoir à sortir le téléphone de sa poche.

Les lunettes sont également fournies avec un module de recharge par câble USB. L’autonomie annoncée par Bose est de 3,5 heures en écoute continue et il faut environ 2 heures pour charger complètement les lunettes. Dernière attention de la part de la marque, un étui de transport dédié est fourni directement dans la boîte !

Notre guide d’achat

Si vous préférez porter des lunettes et des écouteurs plutôt qu’un appareil regroupant tout à la fois comme les lunettes Bose Frames Alto, nous vous conseillons notre guide sur les meilleurs True Wireless du moment.