Avec l’arrivée de l’IA de Meta, les lunettes connectées de Facebook viennent de gagner un argument de plus

Après des mois d’absence, le chatbot de Mark Zuckerberg fait enfin son arrivée en France. La maison mère de Facebook vient de commencer le déploiement de son IA générative dans l’Hexagone.

Les lunettes connectées de Meta // Source : Frandroid

Une raison de plus d’acheter les Meta Ray-Ban ? Si les lunettes connectées de Facebook vous faisaient déjà envie, sachez qu’elles viennent de gagner un argument commercial de plus avec la récente arrivée de Meta AI dans l’Hexagone.

Comme l’indique un communiqué de presse de l’entreprise daté du 18 novembre, l’agent conversationnel de la firme parle enfin français. Après être resté des mois cantonné aux frontières de l’Amérique du Nord et de l’Australie, ce concurrent à ChatGPT, Google Gemini ou Apple Intelligence a enfin trouvé son chemin jusqu’aux côtes françaises.

Un déploiement limité

L’IA générative made in Menlo Park est pour le moment réservée aux utilisateurs et utilisatrices de lunettes connectées Meta Ray-Ban. Impossible aujourd’hui d’échanger avec le chatbot sur Facebook ou Instagram, comme c’est le cas aux États-Unis. « Avec Meta AI sur les lunettes Ray-Ban Meta, vous disposez désormais d’un moyen pratique de poser des questions en toute liberté et de recevoir des réponses et des informations en temps réel », indique la firme dans son communiqué.

En clair, seuls les propriétaires de lunettes connectées pourront tester l’intelligence de Meta AI, et encore. Comme le précise l’entreprise, les fonctionnalités les plus poussées, notamment celles qui permettent à l’IA d’analyser le contenu du champ de vision grâce à la caméra intégrée aux lunettes, sont absentes de l’Hexagone.

L’IA de Meta peut être alpagué à la voix // Source : Meta

Pour le moment, Meta IA n’est rien de plus qu’un ChatGPT qui tourne sur des lunettes connectées. Enfin, presque, puisque, comme le note nos confrères de chez Numerama, le déploiement de l’IA n’est pas encore complètement fini et un changement côté serveur semble nécessaire du côté de Meta.

Meta craint l’Europe

Le déploiement de cette IA générative sur le sol européen est malgré tout une bonne nouvelle pour les amateurs de chatbot en tout genre. Comme chez Apple, Meta a longtemps limité la disponibilité de ses services dans l’UE, arguant que les contraintes européennes (DMA et DSA en tête) compliquaient la chose. Meta n’a d’ailleurs pas résisté à l’envie d’en remettre une couche lors de son annonce, expliquant que l’entreprise a travaillé « d’arrache-pied pour s’assurer que les lunettes Meta Ray-Ban obéissent au cadre législatif complexe de l’UE ».

Rappelons en effet que, au-delà des fonctionnalités d’IA générative, l’usage des lunettes connectées de Meta est strictement encadré en France. Comme pour un téléphone, leur utilisation dans la rue n’est pas proscrite, tant que les vidéos capturés au moyen de la caméra embarquée ne sont pas diffusés en ligne et que les personnes à l’image ont donné leur consentement pour y figurer.