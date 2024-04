Llama 3 et Meta AI débarquent sur Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et Quest

Mark Zuckerberg est décidé à gagner la bataille de l'IA. Il annonce donc Llama 3, son modèle de langage open-source, ainsi que le déploiement de Meta AI sur tous les produits Meta.

Meta, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a annoncé de grosses nouveautés dans le domaine des chatbots IA.

Face à la concurrence féroce de ChatGPT et Gemini, Meta veut se battre et a dévoilé son nouvel assistant IA, Meta AI, ainsi que son tout nouveau modèle de langage, Llama 3. Lors d’une conférence, Mark Zuckerberg a évoqué ses plans pour gagner la bataille de l’IA.

Meta AI : l’assistant IA qui sera partout

Meta AI est le nouvel assistant IA de Meta, qui va être déployé sur Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, mais aussi les casques Quest. Il va également apparaître directement dans le flux principal de Facebook et sera accessible via un site Web autonome sur Meta.ai. L’objectif de Meta AI est d’être l’assistant d’IA le plus intelligent que les gens peuvent utiliser librement à travers le monde.

Notez que Meta AI n’est disponible qu’en langue anglaise pour le moment, Meta va déployer l’outil dans tous les pays anglophones.

On a essayé de parler français à Meta IA via Meta.ai, le chatbot commence à nous répondre en français puis nous explique qu’il ne comprend le français mais qu’il travaille dessus.

Meta semble avoir mis une règle pour lui interdire de parler autre chose qu’en anglais, alors qu’il connaît la langue française.

Pour animer Meta AI, Meta a développé un tout nouveau modèle de langage, Llama 3, qui sera détaillé dans la section suivante. Meta AI intégrera également les résultats de recherche en temps réel de Bing et de Google, et ce sera Meta qui décidera lequel utiliser.

Enfin, la génération d’images a été améliorée pour créer des animations (essentiellement des GIF), et des images haute définition sont désormais générées à la volée au fur et à mesure que vous tapez.

Llama 3 : le nouveau modèle de langage de Meta qui doit surpasser ses concurrents

Llama 3 est le nouveau modèle de langage (LLM) développé par Meta pour animer son assistant IA. Il s’agit de la prochaine version majeure du modèle open source fondateur de Meta.

Selon Meta, Llama 3 surpasse les modèles concurrents de sa catégorie sur des critères clés et est meilleur dans tous les domaines pour des tâches telles que le codage.

Deux modèles Llama 3 plus petits sont disponibles èds aujourd’hui, à la fois dans l’assistant Meta AI et pour les développeurs externes, tandis qu’une version multimodale beaucoup plus grande arrivera dans les mois à venir.

La version définitive de Llama 3 sera six fois plus puissante que le plus gros des deux modèles publiés aujourd’hui, sur la base de 400 milliards de paramètres contre 70 milliards.

L’objectif de Meta est de faire de Llama 3 le modèle de langage le plus avancé du marché, capable de comprendre et de générer du langage naturel de manière fluide et précise.

Meta AI vs ChatGPT et Copilot vs Gemini : qui va gagner la bataille des chatbots IA ?

La concurrence dans le domaine des chatbots IA est féroce, avec des acteurs majeurs tels que ChatGPT, Gemini et Copilot. Meta veut se battre et a dévoilé son nouvel assistant IA, Meta AI, ainsi que son modèle de langage Llama 3.

Cependant, la concurrence ne s’arrête pas là. ChatGPT et Gemini continuent d’innover et de proposer de nouvelles fonctionnalités pour leurs chatbots IA. La bataille des chatbots IA est donc loin d’être terminée, et seul l’avenir nous dira qui sortira vainqueur.