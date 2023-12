On a testé l’IA de Meta qui génère des images : il y a du bien, il y a du moins bon

Meta a mis en ligne Imagine With Meta AI, son propre outil de génération d'images gratuit. Nous avons pu le tester avec de nombreuses requêtes plus ou moins politiquement correctes.

Meta a dévoilé de nombreuses nouveautés concernant Meta AI, qui englobe l’ensemble des outils d’IA grand public de l’entreprise. Des changements qui concernent Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, mais pas que. Meta en a profité pour lancer Imagine with Meta AI, son outil de génération d’images gratuit.

Imagine with Meta AI, c’est quoi ?

Imagine with Meta AI, c’est l’outil de génération automatique d’images de Meta par intelligence artificielle. En réalité, il est déjà disponible dans les discussions au sein de Messenger, Instagram et WhatsApp avec le chatbot Meta AI. Pour le moment, ce dernier n’est disponible qu’aux États-Unis et dans ces applications de messagerie. Dans un billet de blog, Meta a officialisé Imagine with Meta AI, un outil propre. Ce générateur est basé sur Emu, un modèle de génération d’images créé par Meta.

Les requêtes ne peuvent être faites qu’en anglais actuellement. L’outil est accessible à l’adresse imagine.meta.com, mais pour le moment, comme pour Meta AI, il faut se situer aux États-Unis. Heureusement, il est possible de le tester depuis la France, ou bien n’importe quel autre pays grâce à une astuce.

Utiliser un VPN : la solution pour tester l’IA de Meta

Le VPN, ou réseau privé virtuel, permet de se connecter sur un serveur intermédiaire avant d’accéder à un service en ligne. Et si ce serveur est situé aux États-Unis, alors les sites que vous visitez pensent que vous y êtes.

Une méthode qui fonctionne avec Imagine with Meta AI. Ensuite, il faut soit vous créer un compte Meta, soit vous connecter via votre compte Facebook ou votre compte Instagram.

Les images qu’arrive à générer Imagine with Meta AI

L’outil ressemble beaucoup à Bing Image Creator, mais avec quelques fonctionnalités en moins. Il est impossible d’accéder à un historique des créations passées. Néanmoins, aucun système de crédits à utiliser n’existe : la génération semble illimitée. Meta a pensé à mettre quelques protections pour éviter les abus.

Par exemple, il est impossible de générer des images représentant des personnes existantes ou ayant existé. Oubliez les personnages historiques, les figures politiques, les joueurs de football ou les prophètes religieux. Concernant ces derniers, il semble possible de générer une représentation de Mahomet, certaines n’ayant aucun rapport avec le prophète. Pour autant, on peut générer des images comprenant des armes à feu, notamment en train d’être utilisées.

Quant aux « performances » de l’outil, elles ne sont pas des meilleures, mais se rapprochent de celles de Bing Image Creator ou de Stable Diffusion. On est loin des possibilités offertes par Midjourney, puisque les paramètres de personnalisation sont peu nombreux.

Il n’y a qu’un champ texte à remplir pour utiliser Imagine with Meta AI. Ce qui fait qu’il y a beaucoup de défauts dans les images, en particulier pour les visages humains ou les animaux.

À noter que durant nos tests, plusieurs de nos comptes ont été bloqués, sans que l’on sache si c’est le nombre de requêtes ou leur contenu qui soit à l’origine de ce blocage.

Pour l’instant, on ignore quand Meta étendra la disponibilité de son outil au reste du monde. Même chose pour son assistant « intelligent » Meta AI.