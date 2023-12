Instagram, WhatsApp, Facebook : voici tout ce que prépare Meta autour de l’IA

Meta a présenté ses avancées en matière d'intelligence artificielle ainsi que ses plans pour les mois à venir. Comme bien d'autres applications, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger vont subir quelques changements pour être dopées à l'IA.

Outre-Atlantique, les utilisateurs des applications de Meta peuvent déjà tester Meta AI, que ce soit sur Facebook, Messenger, WhatsApp ou Instagram. Chez nous, il faut encore patienter avant de pouvoir l’utiliser. Des changements qui devraient s’intensifier dans les mois à venir, si l’on comprend les objectifs de Meta.

Meta AI : le ChatGPT de Meta s’améliore un peu plus

L’entreprise a tout d’abord annoncé avoir amélioré son chatbot d’IA en allongeant la taille des réponses sur mobiles et avec des résumés plus précis des résultats de recherche. L’éventail de demandes possibles a été élargi pour avoir plus de chances d’obtenir une réponse.

Mais le chatbot sort un peu de la discussion qu’il entretient avec vous, puisqu’il peut dorénavant suggérer des commentaires en réponse à des publications, donner des résultats de recherche, suggérer des sujets de discussion pour des groupes, ou encore des descriptions de produit sur Facebook Marketplace.

Meta AI permet également de générer des images et avec la fonctionnalité Reimagine (sur Messenger et Instagram uniquement), cela devient collaboratif. Dans une discussion avec quelqu’un, on peut faire intervenir le chatbot pour générer une image. Ensuite, son interlocuteur peut la modifier pour ajouter un élément, changer le style, etc.

Les Reels s’invitent aussi dans Meta AI, y compris sur Messenger. Si on demande au chatbot de nous montrer des vidéos, il peut suggérer un carrousel de Reels à regarder, pour voir à quoi ressemble sa prochaine destination de voyage par exemple.

Un assistant vraiment partout, y compris sur Facebook

Meta a l’ambition de ne pas limiter son assistant Meta AI seulement à ses messageries instantanées. L’entreprise dit réfléchir aux moyens d’utiliser l’IA « pour vous aider à créer le message d’anniversaire parfait à partager avec votre meilleur ami, à modifier vos propres publications dans le fil d’actualité, à rédiger une introduction intelligence pour votre profil Facebook Dating ou à configurer un nouveau groupe. »

Dans le futur, il pourrait être plus simple de créer et de partager des images générées par l’IA sur Facebook. On peut penser à un générateur d’images directement dans le menu d’édition de publication. Meta AI pourrait également convertir l’orientation des images automatiquement. Concernant Facebook Marketplace, l’assistant pourrait en dire davantage sur un produit qui vous intéresse ou recommander des articles alternatifs.

Les influenceurs vous répondront sur Instagram, enfin presque

Certains outils de Meta AI ne seront disponibles que pour les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux de l’entreprise. Cette dernière a mentionné une fonctionnalité de réponses suggérées sur Instagram : « nous commençons à tester les réponses suggérées dans les DM pour aider les créateurs à interagir plus rapidement et plus facilement avec leur public. Lorsque les créateurs du test ouvrent un message dans leur DM, Meta AI travaillera en arrière-plan pour rédiger des réponses pertinentes à examiner en fonction de leur ton et de leur contenu. »

Aucune interface n’a été montrée, mais on peut s’attendre à ce que ça ressemble à ce que propose Google Messages. Cette application propose trois réponses courtes lorsqu’on reçoit un SMS. Meta AI pourrait reprendre le principe, mais avec des messages plus longs, et surtout plus personnalisés. Si les influenceurs pourront vous répondre (à plus de leurs fans), cela ne voudra pas dire qu’ils auront lu ce que vous leur aurez écrit.

Meta lance son propre Midjourney/Stable Diffusion

Aux côtés de toutes ces annonces, il y en a une assez importance : le lancement d’Imagine With Meta AI, l’outil de génération de Meta. C’est l’équivalent de Dall-E, Midjourney ou encore de Bing Image Creator. L’interface est toute simple : un champ texte et un champ d’image. À chaque description, le programme fait quatre propositions. Toutes comportent un filigrane en bas à gauche pour indiquer que l’image n’est pas réelle. Meta prévoit également d’en ajoute un qui soit invisible.

Derrière Imagine With Meta AI, il y a Emu, le modèle d’IA de génération d’image créé par la société. L’outil est gratuit, mais uniquement accessible depuis les États-Unis et avec un compte Meta. Soyez rassurés, vous pouvez tester Imagine With Meta AI via un VPN en vous géolocalisant outre-Atlantique.

Pour l’instant, aucune des nouveautés annoncées n’est disponible en France, et certaines d’entre elles sont actuellement en test aux États-Unis.