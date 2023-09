Avec l’IA, Meta veut vous faire générer des amis virtuels dans WhatsApp et Instagram

Avec son IA, Meta veut vous permettre de discuter avec des avatars dotés de personnalité et d'un champ d'expertise spécifique pour que les conversations deviennent plus amusantes sur WhatsApp, Instagram ou encore Messenger. Dans cette optique, ces personnages sont incarnés par des célébrités comme Snoop Dogg, Paris Hilton et MrBeast.

La conférence Meta Connect a été l’occasion d’en apprendre plus sur les projets de Meta autour de l’intelligence artificielle. Préparez-vous droit à Emu, une alternative de Midjourney capable de créer de stickers pour Instagram et WhatsApp ainsi qu’à Meta AI, un nouveau concurrent de ChatGPT et de Google Bard.

Meta imagine déjà quelques expériences autour de ces nouvelles IA. L’entreprise veut ainsi exploiter la même base que Meta AI pour créer des sortes d’avatars. Chacun ayant son surnom, son champ d’expertise et sa personnalité. Des IA « avec lesquelles il est un peu plus amusant d’interagir » en somme. « Outre Meta AI, il existe 28 autres IA avec lesquelles vous pouvez envoyer des messages sur WhatsApp, Messenger et Instagram. Vous pouvez considérer ces IA comme un nouveau groupe de personnages, tous dotés d’une histoire unique », lit-on dans le communiqué.

En d’autres termes, l’IA génère ici des sortes d’amis virtuels puisque Meta promet que ces avatars devraient donner « l’impression de parler à des personnes familières ». Mais attendez, ça ne s’arrête pas là !

C’est l’histoire d’une IA, de Meta et Snoop Dogg

Pour concrétiser un peu plus ces avatars, une grande partie d’entre eux sont incarnés par des célébrités (acteur, sportif, artiste, influenceur, etc.).

Mark Zuckerberg a ainsi fait la démonstration d’une partie virtuelle de jeu de rôle avec un avatar baptisé Dungeon Master et incarné par… Snoop Dogg. La technologie est sans doute des plus impressionnantes, mais il faut savoir que le visage du rappeur s’affiche simplement dans une vignette et se contente de réagir à vos interactions avec quelques expressions faciales. Pas sûr qu’il s’agisse de la meilleure manière de vous embarquer dans une aventure épique.

L’avatar ne parle donc pas encore, ce qui amoindrit l’intérêt de le voir incarné par une personnalité publique. À vrai dire, nous n’étions pas tout à fait à l’aise pendant ce passage de la conférence. On peut tout de même imaginer qu’au moins quelques interactions vocales pourront être activées à l’avenir quand cette expérience liée à l’IA se peaufinera un tantinet plus.

En bêta aux États-Unis

Parmi les célébrités qui prêtent leurs visages, on peut notamment citer Charli D’Amelio, Kendall Jenner, MrBeast, Paris Hilton ou encore Tom Brady. Chacun d’entre eux incarne un avatar spécialisé dans un domaine. Reste à savoir si cette vision séduit ou non.

Cette expérience IA est déployée dès à présent aux États-Unis dans une version bêta.

