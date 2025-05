Grâce à cette offre Boulanger, le Samsung Galaxy S25 devient une bonne affaire avec ce pack incluant les Galaxy Buds 3

Malheureusement cette offre est maintenant terminée. Pas de panique, vous pouvez retrouver les meilleurs bons plans disponibles actuellement sur Frandroid ou sur notre Twitter Frandroid Bons Plans

SĂ©parĂ©ment, les Samsung Galaxy S25 et Samsung Galaxy Buds 3 restent assez onĂ©reux. Mais dans un pack, les deux produits phares de la marque avec Galaxy AI sont bien plus intĂ©ressants, puisque l’ensemble coĂ»te 851,99 euros, alors que le smartphone seul coĂ»te normalement 901,99 euros.

Parmi les produits les plus récents lancés par Samsung, on compte évidemment le Galaxy S25, la version de base de la gamme actuelle de smartphones avec Galaxy AI, ou encore les Samsung Galaxy Buds 3, des écouteurs sans fil avec ANC, eux aussi dotés de fonctionnalités intelligentes. En ce moment, on les trouve dans un pack en promotion à 850 euros.

Auparavant affichĂ© Ă 901,99 euros, le pack comprenant un Samsung Galaxy S25 (128 Go) et des Samsung Galaxy Buds 3 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 851,99 euros chez Boulanger. Actuellement, sur le site officiel, le S25 est proposĂ© Ă 902 euros et les Buds 3 Ă 130 euros.

Un smartphone performant avec une bonne longévité

Le Samsung Galaxy S25 est un smartphone compact et agrĂ©able en main, avec ses angles arrondis et ses bordures plates pas trop tranchantes. On apprĂ©cie aussi sa protection Gorilla Glass Victus 2 et sa certification IP68, mais bien moins les anneaux de ses objectifs, qui peuvent se dĂ©crocher. Ă€ l’avant, on trouve un Ă©cran Full HD+ OLED de 6,1 pouces, qui bĂ©nĂ©ficie d’un taux de rafraĂ®chissement LTPO Ă 120 Hz ; un bon point pour l’autonomie. On profite aussi d’une excellente luminositĂ© maximale (2460 cd/m² en HDR) et d’une dalle sans trop de reflets.

CĂ´tĂ© interface, c’est One UI 7 basĂ©e sur Android 15 qui est en place, avec une garantie de sept ans de mises Ă jour. Les fonctions Galaxy AI sont Ă©videmment de la partie, avec d’ailleurs quelques nouveautĂ©s, comme le Now Brief, un widget qui fournit un rĂ©sumĂ© de la journĂ©e de l’utilisateur ou encore la Selection AI, qui propose des actions pertinentes en fonction de ce qui est affichĂ© Ă l’écran. Pour la partie photo, on a droit Ă un capteur de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un tĂ©lĂ©objectif x3 de 10 Mpx.

Le S25 est par ailleurs animĂ© par une puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy, taillĂ©e pour la marque. Si elle n’est pas la plus puissante des Snapdragon 8 Elite, elle permet tout de mĂŞme au smartphone d’ĂŞtre bien performant, y compris sur les jeux 3D. En plus, il ne chauffe pas. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, sa batterie de 4 000 mAh lui permet de tenir toute une journĂ©e. Notez que pour profiter du standard de charge sans fil Qi2, il faudra une coque adaptĂ©e.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Samsung Galaxy S25.

Des Ă©couteurs sans fil avec un nouveau design

Les Samsung Galaxy Buds 3 sont, de leur cĂ´tĂ©, des Ă©couteurs sans fil qui adoptent un format « tige » classique, et non « haricot » comme ce fut le cas jusqu’ici, et depuis 2019. En thĂ©orie, ces true wireless offrent un meilleur maintien dans l’oreille. CertifiĂ©s IP57, ils peuvent ĂŞtre utilisĂ©s pendant le sport puisqu’ils rĂ©sistent Ă la poussière, Ă la transpiration et mĂŞme Ă une immersion Ă faible profondeur.

Il s’agit par ailleurs d’Ă©couteurs dits « ouverts », qui proposent donc une isolation passive moins bonne que la version Pro. Mais ces Buds 3 sont tout de mĂŞme Ă©quipĂ©s d’une rĂ©duction de bruit active, optimisĂ©e grâce Ă son intelligence artificielle, Galaxy AI. Et justement, grâce Ă elle, les Ă©couteurs peuvent traduire des phrases en temps rĂ©el s’ils sont connectĂ©s Ă un smartphone Galaxy dotĂ© des fonctions IA du fabricant.

CĂ´tĂ© audio, les Buds 3 sont compatibles avec l’audio Hi-Fi 24 bits 96 kHz et supportent les formats classiques AAC et SBC, ainsi que le SSC (Samsung Seamless Codec). Enfin, pour ce qui est de leur autonomie, les Ă©couteurs peuvent fonctionner pendant 6 heures sans ANC et jusqu’à 30 heures grâce au boĂ®tier. Avec l’ANC, l’autonomie passe Ă 5 heures (24 heures avec le boĂ®tier).

