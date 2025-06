Boulanger brade son propre vélo électrique à moitié prix en ce deuxième jour des soldes

Les vélos électriques se répandent de plus en plus et Boulanger s’est lancé dans la partie avec son modèle EssentielB Urban 600, déjà bradé pour les soldes à 764,03 euros au lieu de 1 512,53 euros. Hier, pour le premier jour des soldes, il était en promotion à 1 210,03 euros…

Decathlon a ses VAE Rockrider, Intersport a sa gamme Nakamura, il faudra maintenant compter sur Boulanger et ses vélos à assistance électrique Essentielb. Il s’agit de la marque propre à l’enseigne qui, à la base, proposait des marchandises de première nécessité à prix préférentiel. Le concept a été étendu à la mobilité électrique puisque là, vous avez l’Urban 600, un modèle robuste avec six niveaux d’assistance et une autonomie qui peut aller jusqu’à 80 km. Un modèle récent que vous retrouvez déjà en soldes avec quand même 50 % de réduction.

Les points forts de l’Essentielb Urban 600

La puissance de couple de 90 Nm pour rouler sans limites

L’autonomie jusqu’à 80 km en roulant à 25 km/h

Les 6 niveaux d’assistance pour s’adapter à tous les terrains

Le vélo de ville électrique Essentielb Urban 600 a été lancé et coûtait, avant les Soldes, 1512,53 euros. Jusqu’au 22 juillet 2025, date de fin des Soldes, vous pouvez l’avoir pour 764,03 euros chez Boulanger. Sans compter que vous pouvez compter sur les aides de l’État pour faire baisser encore la facture.

Un vélo électrique abordable proposé par Boulanger

Pour son arrivée dans le domaine des vélos électriques, Boulanger propose le modèle Essentielb Urban 600, disponible en deux versions : 24 pouces et 28 pouces. Ici, c’est la version 28 pouces qui est proposée, ce qui permet une meilleure capacité à franchir les obstacles, avec une meilleure inertie lorsque le vélo est lancé et une conduite plus haute. C’est pratique, notamment pour rouler en ville et ça tombe bien : c’est à ça qu’il est destiné.

De toute façon, c’est dans le nom : Urban. C’est un VTC urbain conçu pour couvrir de longues distances, surtout en ville tout en s’autorisant quelques sorties le week-end. Ce VTC mise donc sur un bon compromis entre confort de roulage, efficacité de l’assistance et posture naturelle. D’autant que son cadre en aluminium, à la fois léger et rigide, permet une conduite souple, sans trop de vibrations.

Une assistance sérieuse pour le quotidien

L’Essentielb Urban 600 embarque une motorisation positionnée dans le pédalier, un choix pertinent pour avoir une assistance plus progressive et une meilleure maniabilité. Le moteur délivre une puissance de 250 W pour un couple de 90 Nm : en clair, ça grimpe sans forcer, même avec un chargement ou face au vent. La vitesse d’assistance est limitée à 25 km/h, conformément à la réglementation, mais le moteur se montre réactif dès les premiers tours de pédale. Résultat : les démarrages aux feux rouges ou les côtes abruptes se négocient sans peine.

Côté batterie, Boulanger a opté pour une capacité de 468 Wh, logée directement sur le porte-bagage arrière. Une position qui facilite le retrait pour la recharge et libère de l’espace sur le cadre. En conditions normales, vous pouvez espérer jusqu’à 80 km d’autonomie, ce qui suffit pour plusieurs trajets domicile-travail sans recharge. Comptez environ 6 heures pour une recharge complète sur secteur. Si vous n’en avez jamais eu, l’apprentissage se fait rapidement grâce à l’écran LCD simple à prendre en main et les 6 niveaux d’assistance disponibles.

Vous avez notre guide d’achat sur les meilleurs vélos à assistance électrique du moment si vous cherchez un biclou pour arpenter chemins et routes sans avoir à pousser trop fort.

