Seulement aujourd’hui, ce TV Neo QLED Samsung de 55″, avec HDMI 2.1, est à moitié prix

Le TV Neo QLED Samsung TQ55QN88D est un modèle qui promet une excellente qualité d’image, mais aussi de bonnes sessions gaming bien fluides. S’il vous intéresse, sachez que vous pourrez le trouver à 699 euros au lieu de 1 399 euros chez Boulanger.

Dalle 4K Neo QLED, ports HDMI 2.1, design élégant… Le téléviseur Samsung TQ55QN88D a de sérieux arguments pour convaincre les amateurs de films et de séries, mais aussi les gamers exigeants qui veulent jouer avec fluidité. La bonne nouvelle, c’est que son prix bénéficie en ce moment d’une grosse réduction, qui le fait passer sous la barre des 700 euros.

Les points forts du TV Samsung TQ55QN88D

Une dalle 4K Neo QLED de 55 pouces + 100 Hz

Compatible HDR10+

Plusieurs ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120fps

Lancé à 1 399 euros, puis réduit à 999 euros, le TV Samsung TQ55QN88D peut aujourd’hui vous revenir à 699 euros chez Boulanger si vous adhérez gratuitement au Club du site.

Une dalle aux mille contrastes

Le TV Samsung TQ55QN88D est un modèle plutôt élégant avec ses bordures très fines et son cadre peu épais. Son socle a de son côté l’avantage d’être assez compact, ce qui permet de ne pas trop encombrer un meuble TV. Notez que ce TV peut aussi tout à fait être accroché au mur. Il embarque par ailleurs une dalle de 55 pouces, soit une diagonale suffisante pour profiter de tous ses contenus préférés.

Mais cette dalle 4K a un autre atout majeur : sa technologie Neo QLED, soit une technologie d’affichage créée par la marque sud-coréenne qui combine un rétroéclairage avec des mini LED et un filtre à boîte quantique QLED. Résultat : les contrastes affichés sont plus marqués, la luminosité améliorée et les couleurs bien plus vives. Ajoutons à cela une compatibilité avec la norme HDR10+, qui promet des images encore plus contrastées grâce à une extension de la plage dynamique. Mais comme c’est souvent le cas chez Samsung, le Dolby Vision est ici absent. Le téléviseur renferme par ailleurs un processeur NQ4 AI Gen2, qui se charge de l’upscaling des contenus jusqu’en 4K, et présente une compatibilité avec le Dolby Atmos côté son.

Le modèle que les joueurs vont apprécier

Les gamers assidus pourraient, eux aussi, jeter leur dévolu sur le Samsung TQ55QN88D, puisque non seulement sa dalle est rafraîchie à 100 Hz, soit un taux qui offre une grande fluidité d’image, mais ce téléviseur est aussi et avant tout équipé de quatre ports HDMI 2.1 autorisant l’affichage en 4K@120fps avec les consoles next-gen. N’oublions pas que ce TV bénéficie aussi d’un traitement d’amélioration, le Motion Xcelerator, qui permet au TV d’atteindre facilement les 120 Hz. La latence et les déchirures d’écran seront en plus éliminées grâce aux fonctions ALLM et FreeSync Premium Pro que l’on trouve ici.

Enfin, le téléviseur tourne évidemment sous Tizen, le système d’exploitation maison de Samsung. Si son interface est moins riche que celle des Google TV, elle donne bien sûr accès aux plateformes de streaming phares. On peut même y trouver le fameux Gaming Hub, la plateforme de jeux en streaming de la marque, ainsi qu’un hub SmartThings, bien utile pour contrôler des appareils intelligents compatibles depuis le TV.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV QLED du moment.

