Gaya lance un programme de reconditionnement pour ses vélos cargo électriques : reprise et prix réduits au menu

Gaya inaugure un programme de seconde vie pour ses vélos cargo électriques, alliant reprise, reconditionnement et revente à prix réduit.

Source : Gaya

Gaya, marque française de vélos cargo électriques – il suffit de jeter un œil dehors pour rapidement croiser l’un de ses modèles – vient de lancer un programme de seconde vie, ouvert à tous ses clients, qu’ils soient propriétaires d’un modèle historique ou d’un vélo plus récent.

L’idée est simple : reprendre un de ses vélos en bon état contre un avoir à valoir sur l’achat d’un nouveau modèle, neuf ou reconditionné d’un côté ; et proposer à la revente des modèles reconditionnés, testés et garantis, de l’autre.

Diagnostic interne

« Chaque vélo reconditionné passe entre les mains expertes de l’atelier Gaya pour un diagnostic complet : vérification des réglages, remplacement des pièces défectueuses ou usées, tests de performance du moteur », explique la marque dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Une remise à niveau peut notamment inclure l’ajout de freins à disque hydrauliques et une nouvelle béquille, selon les évolutions techniques proposées depuis les débuts de la marque.

Source : Gaya

L’opération, disponible depuis le 25 juin aussi bien en boutique qu’à distance, repose sur un système d’estimation en ligne : « Le processus est simple : le client remplit un formulaire en ligne avec des photos de son vélo, puis reçoit une estimation sous 48h. Pour être éligible, le vélo doit être en bon état de fonctionnement et ne présenter aucun défaut d’usure majeur. »

Des prix jusqu’à 40 % inférieurs

Les vélos remis par les clients sont ensuite vérifiés, testés, identifiés dans une base de données officielle, puis remis en vente avec une garantie d’un an. Gaya promet des prix jusqu’à 40 % inférieurs au tarif neuf. Dans les faits, et à l’heure d’écrire ces lignes, seuls cinq modèles sont proposés sur son site, avec des réductions encore limitées d’environ 300 euros.

« Notre intention est triple : prolonger la durée de vie de nos vélos, mettre sur le marché une gamme encore plus accessible en prix qui intègre nos trois ans d’évolution, et reconnaître nos clients historiques en leur offrant la possibilité de s’offrir un nouveau vélo GAYA encore plus adapté à leur besoin », résume Amélie Guicheney, cofondatrice de la marque.