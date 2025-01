Samsung lance son nouveau programme de reprise en France, voici ce qui change

Samsung vient d’annoncer le lancement en France de son nouveau programme « Galaxy Trade-In », marquant le début d’une expansion européenne de son service de reprise de smartphones.

En Corée du Sud, Samsung disposait déjà d’un programme de reprise de smartphones assez avantageux, et ce dernier est désormais étendu à la France. Le principal atout de ce programme réside dans sa flexibilité : les utilisateurs peuvent désormais revendre leurs appareils Galaxy directement via le site web de Samsung, sans obligation d’acheter un nouveau téléphone. Cette approche se démarque significativement de l’ancien système qui conditionnait la reprise à l’achat d’un nouveau modèle.

Pour gérer ce programme, Samsung s’est associé à Likewize, une entreprise spécialisée dans les services après-vente et la gestion des appareils mobiles. Jun Kim, vice-président exécutif de Samsung MX, souligne que cette initiative vise à « enrichir la valeur des appareils Galaxy pour les utilisateurs tout en contribuant à une économie circulaire ».

Quels sont les modèles de Galaxy éligibles ?

Le programme concerne actuellement une sélection de modèles haut de gamme, incluant les séries Galaxy S (du S20 au S23) et les smartphones pliables (du Z Flip 3 au Z Flip 5, ainsi que du Z Fold 3 au Z Fold 5). Cette liste pourrait évoluer selon les marchés et les périodes, mais il faut noter que les smartphones les plus récents de l’entreprise ne semblent pas éligibles.

Le timing de ce lancement n’est pas anodin, intervenant quelques semaines avant la présentation attendue de la série Galaxy S25. Samsung semble ainsi vouloir faciliter le renouvellement des appareils tout en proposant une solution responsable pour les anciens modèles.

Avec un tel programme, Samsung pourrait contribuer à renforcer la valeur résiduelle de ses appareils sur le long terme. Les iPhone ont historiquement été meilleurs sur la conversation de leur valeur après l’achat, mais une telle initiative pourrait rebattre les cartes. Le programme devrait s’étendre à d’autres pays européens au cours de l’année 2025, la France servant de marché test pour le déploiement continental.

Pour les consommateurs français, ce nouveau système offre donc une alternative officielle et sécurisée pour la revente de leurs smartphones Galaxy, avec la garantie d’une transaction supervisée directement par le constructeur. On espère maintenant ne pas voir les mauvaises pratiques des sites de reventes habituels relevées dernièrement par Numerama.