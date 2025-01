Samsung : une batterie qui change tout intégrerait la future Galaxy Watch 9

La Galaxy Watch 9 pourrait miser sur une toute nouvelle technologie de batterie à son lancement. Cette dernière permettrait à la future tocante connectée de Samsung de prendre un avantage décisif sur ses concurrentes en matière d’autonomie.

La Galaxy Watch 7, pour illustration // Source : Frandroid

Ce ne serait pas pour cette année, mais en 2026, Samsung intégrerait à ses futures montres connectées une nouvelle technologie de batterie solide (« all-solid-state »).

Suffisamment perfectionnée, elle permettrait aux Galaxy Watch 9 de passer un sérieux cap en matière d’autonomie… en dépassant les 2-3 jours d’utilisation sur batterie déjà permis par les Galaxy Watch Ultra et Apple Watch Ultra 2.

Samsung avance ses pions sur le terrain des batteries solides…

Cette information, le site spécialisé Wearable la tient de Chang Duk-hyun, CEO de Samsung Electro-Mechanics, qui s’est exprimé au sujet de cette nouvelle technologie de batterie lors d’une conférence au CES. L’intéressé a notamment indiqué que Samsung Electro-Mechanics serait en mesure de présenter un premier prototype de batterie solide ultra-compacte en fin d’année 2025. Le début de production en masse de ces nouvelles batteries débuterait quant à lui en 2026.

Cette information nous arrive peu ou prou un an après l’annonce des batteries all-solid-state chez Samsung. La firme précisait alors que ces dernières seraient conçues spécifiquement pour les montres connectées et plus largement pour les produits wearables.

Pour rappel, les batteries solides ont l’avantage d’offrir une densité bien plus importante que les batteries lithium-ion traditionnelles. Elles peuvent donc, à taille égale, stocker plus d’énergie.

« Nous avons obtenu des caractéristiques de densité énergétique et de capacité aux niveaux les plus élevés de l’industrie », a déclaré Chang Duk-hyun, selon des propos rapportés par le Korea Herald, présent lors de la conférence évoquée plus haut.

« Comme il s’agit d’une nouvelle technologie, il y aura des inconnues jusqu’au début de la production de masse, mais nous avons effectué des tests internes approfondis et nous sommes en discussion avec des clients », a-t-il précisé.

En clair, cette nouvelle technologie est sur les rails pour un début d’exploitation dès l’année prochaine, et la Galaxy Watch 9 serait alors l’un des premiers produits de Samsung a en profiter.