Les iPhone perdent peu à peu l’un de leurs gros atouts face aux appareils Android

Des données émanant du vendeur américain de smartphones d’occasion SellCell démontrent que les iPhone perdent progressivement l’un de leurs principaux avantages face aux appareils Android : leur capacité à garder de la valeur plus longtemps.

Apple iPhone 16 Plus // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Acheter un iPhone, c’était il y a quelques années encore la quasi assurance d’acquérir un appareil qui déprécierait moins vite et moins drastiquement qu’un smartphone concurrent sous Android. Cette réalité serait toutefois en train de s’estomper, comme le mettent en évidence les données partagées par SellCell, une plateforme américaine spécialisée dans le rachat de smartphones d’occasion.

Si l’on s’en tient à l’analyse de la plateforme, basée sur les données de reprise émanant de plus de 40 vendeurs partenaires, on découvre en effet que si la dévaluation reste effectivement plus faible sur les iPhone, les dernières générations de l’appareil conservent en réalité moins longtemps leur valeur que les précédentes générations en leur temps.

En clair, la dépréciation des iPhone intervient désormais plus vite qu’auparavant, réduisant, sur ce terrain, l’écart constaté jusque alors entre les smartphones d’Apple et ceux de la concurrence.

La dévaluation rapide guette-t-elle les iPhone ?

Ce phénomène est par ailleurs accentué, souligne PhoneArena, par la meilleure « rétention » de valeur observée sur les dernières générations d’appareils Samsung Galaxy S. À l’inverse de ses rivaux signés Apple, chaque nouveau smartphone Galaxy S se revend plus cher que son prédécesseur et perd de sa valeur moins vite. La dynamique semble donc désormais en faveur de Samsung, du moins en ce qui concerne ses modèles haut de gamme.

Pour résumer cette perte de terrain progressive d’Apple, voici les dévaluations moyennes mesurées par SellCell sur les cinq dernières générations d’iPhone :

Les iPhone 16 et 16 Pro ont perdus 41% de leur valeur, soit 468 dollars en moyenne au bout de deux semaines seulement de commercialisation.

Sur la même période de deux semaines après leur commercialisation, les iPhone 15 / 15 Pro et 14 / 14 Pro avaient perdu approximativement 33% de leur valeur, toujours en moyenne.

L’iPhone 15 s’est ainsi déprécié de 48 % après un an, soit une dévaluation accentuée de 0,5 % par rapport à l’iPhone 14.

Même dynamique pour L’iPhone 13, qui a perdu 46 % de sa valeur au bout de 12 mois sur le marché, soit une dépréciation accentuée à hauteur de 2,4 % par rapport à l’iPhone 12.

Du côté de Samsung, et comme évoqué plus haut, le bilan est plus encourageant :

Si le Galaxy S22 avait perdu pas moins de 68 % de sa valeur, 12 mois après sa sortie, le Galaxy S23 a pour sa part conservé 5,6 % de valeur en plus que son prédécesseur sur la même période d’un an.

Après six mois sur le marché, le Galaxy S22 avait perdu 54 % de sa valeur en 2022. Sur cette même tranche de 6 mois, le Galaxy S23 a également conservé (un peu) plus de valeur que son prédécesseur.

Face au Galaxy S23, le Galaxy S24 a pour sa part fait beaucoup mieux. Toujours sur 6 mois, l’appareil a conservé 50% de sa valeur — soit une dévaluation 4% plus faible.

Reste à savoir si cette dynamique continuera de s’accentuer, ou si Apple parviendra à l’enrayer en lançant des iPhone 17 plus attractifs que l’actuelle gamme d’iPhone 16, critiquée pour son relatif manque d’innovation.