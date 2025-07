Encore plus confort et à un prix toujours aussi attractif : le nouveau biplace électrique de Gaya frappe fort

La marque parisienne Gaya, connue pour ses vélos cargo électriques aux prix agressifs, a dégainé un tout nouveau modèle à l’occasion des Prodays 2025. Ou plutôt une version améliorée du Compact, qui, à court terme, devrait disparaître pour laisser sa place à l’Original Le Court, le nom de notre protagoniste du jour.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Qui n’a jamais croisé de vélos cargo électriques Gaya sur les pistes cyclables parisiennes ? Les 8000 clients de la marque sont facilement reconnaissables, eux qui roulent au guidon d’un longtail ou midtail relativement reconnaissables parmi les autres cycles du marché : couleur vive, phare néo-rétro, cadre en col de cygne identifiable.

Depuis ses débuts en 2022, la jeune entreprise tricolore n’a cessé de mettre à jour son catalogue. Et à l’occasion des Prodays 2025, organisés à Paris du 6 au 8 juillet, la jeune entreprise tricolore exhibe un tout nouveau modèle : l’Original Le Court. Ce dernier vient en fait remplacer le Compact, qui devrait progressivement disparaître de l’offre Gaya.

Plus confort

« Pour l’Original Le Court, on voulait quelque chose qui soit le plus conforme et accessible possible. On s’est inspiré des retours d’expérience des utilisateurs » pour le concevoir, nous explique Mathieu Maître, responsable marketing de Gaya, qui nous passe en revue toutes les nouveautés imaginées pour ce modèle.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Parmi elles, citons la fourche avant hydraulique d’un débattement de 70 mm, pour améliorer le confort des utilisateurs. « Et pour les réparateurs, la baie technique a été retravaillée pour que ce soit plus simple à réparer », enchaîne notre interlocuteur. « La batterie est aussi plus pratique, avec une poignée dorénavant, et est certifiée IPX7 », pour se protéger de l’eau.

Et de poursuivre : « Le porte-bagage est conforme à la norme MIK, pour une excellente modularité et compatibilité avec énormément d’accessoires », ajoute Matthieu Maître. Par ailleurs, la géométrie du vélo a légèrement été retravaillée pour éviter que les pieds entre le passager arrière et le pilote ne se touchent.

La connectivité désormais en option

Du côté des freins à disque hydrauliques, Gaya a troqué des modèles Tektro pour du Star Union. « On a remarqué qu’on avait le même rendement avec », nous précise-t-on. Du côté des pédales, un revêtement antidérapant a été ajouté, alors que les pneus Kenda de 20 pouces (2,4 pouces de large) ont été renforcés pour éviter les crevaisons.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Si le badge NFC est toujours de série, la connectivité, elle, bascule en option payante. « On a remarqué que ce n’était pas forcément très demandé ou utilisé par les utilisateurs, du coup on préfère leur laisser le choix ». Un bon moyen aussi de commercialiser un produit avec un prix d’appel encore plus attractif.

Plus pratique

Pour augmenter le niveau de praticité, la poignée au niveau du collier de selle a été améliorée pour rendre encore plus facile et rapide le réglage de la selle. Enfin, Matthieu Maître nous évoque une meilleure gâchette pour passer les vitesses. « L’idée, c’est que les éléments d’usage soient bons pour les utilisateurs ».

Pour le reste, on retrouve peu ou prou les mêmes composants qu’avant :

Dimensions : 175 x 70 x 120 cm

Taille unique : 155 – 190 cm

Moteur : 50 Nm de couple, 3 niveaux d’assistance, mode piéton

Capteur de rotation

Batterie de 460 Wh ou 700 Wh (66 et 96 km d’autonomie, respectivement)

Poids : 32,8 kg avec la batterie

Écran TFT couleur

Clignotants

Antivol de roue à l’avant

Transmission Shimano Tourney à 7 vitesses

Coloris : Amande ou Nuit

Garantie : 5 ans sur le cadre, 2 ans sur le batterie et les autres composants

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Ce nouvel Original Le Court va donc progressivement remplacer son prédécesseur. D’ailleurs, si vous êtes propriétaire d’un ancien modèle Gaya, il est tout à fait possible de le revendre à la marque grâce à son programme de reconditionnement. Ce faisant, vous obtiendrez un avoir à valoir sur l’achat d’un nouveau modèle, pourquoi pas celui-ci.

Un prix encore inconnu

Attendu pour la rentrée en septembre, l’Original Le Court n’a pas encore révélé son prix officiel. Mais Gaya nous l’assure : « On restera dans la même grille tarifaire que les modèles actuels », dont le premier prix débute à 2200 euros. Ça nous donne déjà une belle idée, et ça nous fait déjà saliver.