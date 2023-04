Voiture électrique : le n°2 mondial veut rattraper Tesla, mais il a encore du boulot

BYD a considérablement augmenté ses ventes au cours de l'année dernière et prévoit de vendre trois millions de voitures dans le monde en 2023, mais la moitié en électrique seulement. Le constructeur a pour ambition de livrer 800 000 véhicules en dehors de son pays natal et devrait donner des sueurs froides à Tesla.

Si Tesla ainsi que Volkswagen se portent bien, comme le confirment les récents chiffres des ventes européens dévoilés par les analystes de Jato, ces derniers doivent désormais faire face à une nouvelle difficultés. Depuis plusieurs mois, les constructeurs chinois commencent en effet tout doucement à envahir l’Europe, au grand dam des spécialiste qui craignent cette arrivée soudaine et massive.

BYD en pleine forme

Parmi eux, on peut notamment citer BYD, qui a fait sensation lors du dernier Mondial de l’auto de Paris au mois d’octobre. La firme chinoise, numéro 2 mondial de la voiture électrique, qui a récemment confirmé l’arrivée de sa filiale haut de gamme Denza en Europe, a en effet déjà commencé à vendre ses voitures chez nous. Pas moins de trois modèles sont proposés, à savoir les Atto 3, Tang et Han EV.

Mais le constructeur veut aller encore plus loin. Selon le site chinois CNEVPost, celui-ci prévoit de vendre pas moins de 800 000 voitures en dehors de son marché natal au cours de l’année 2023. Un chiffre impressionnant, qui comprend les hybrides rechargeables, et pas seulement les modèles électriques. De quoi tout de même inquiéter Tesla, qui a vendu un peu plus d’un million de voitures dans le monde entier l’an dernier.

Si la firme américaine était leader du marché en 2022, BYD la talonnait en ce qui concerne les ventes de modèles électriques, avec 911 137 immatriculations dans le monde. Au total, le constructeur chinois espère vendre 3,6 millions de voitures cette année, toutes motorisations confondues, mais avec un objectif plus sage de 3 millions. En 2022, elle a livré 1 863 494 NEV, c’est à dire des véhicules hybrides rechargeables et électriques.

Si son objectif est atteint, BYD battra pourra se plaçer dans le top 10 des constructeurs ayant vendu le plus de voitures à travers le monde. Avec 10,5 millions de véhicules vendus, Toyota était en 2022 le leader mondial, suivi par Volkswagen (8,3 millions de véhicules) et Hyundai-Kia (6,85 millions de véhicules). Le constructeur japonais accuse tout de même un gros retard sur l’électrique en ne proposant qu’un seul modèle, le bZ4X.

BYD rêve grand, mais les chiffres ne suivent pas

Mais dans le détail, la firme chinoise produit environ la moitié de voitures électriques, l’autre moitié étant des voitures hybrides rechargeable. Ce qui signifie que BYD prévoit de faire sortir des chaînes environ 1,8 million de voitures électriques. Coïncidence ? C’est justement ce que prévoit de produire Tesla en 2023. Mais il semblerait que ce soit mieux parti pour Tesla que pour BYD.

Sur le premier trimestre 2023, BYD a produit 267 818 voitures électriques pour 264 647 ventes. À comparer avec les 440 808 Tesla produites par la firme d’Elon Musk sur la même période, pour 422 875 unités vendues.

Dans son communiqué de presse, BYD précise que sur les 207 080 voitures (électriques et hybrides) vendues en mars 2023, seules 13 312 unités étaient destinées à l’export. La firme chinoise a donc encore beaucoup de travail à faire pour envahir l’Europe, et il lui faut construire de nouvelles usines, mais aussi augmenter la demande de ses voitures électriques.

Des revenus en hausse

En janvier dernier, Tesla a déclaré une véritable guerre des prix avec la chute des tarifs de ses Model 3 et Model Y. Plusieurs constructeurs s’y sont engagés, comme Xpeng, VinFast ou encore Lucid, ainsi que BYD. Certains concessionnaires ont en effet décidé d’abaisser les prix de certains modèles afin d’accroître le ventes. Ce qui n’a pas eu d’effet négatif sur les marges.

En effet, grâce au fort volume de vente, le constructeur chinois a réussi à faire grimper celles-ci à 20,4 %, contre 3,7 % en 2021 comme l’explique l’agence Reuters. C’est ce qui permet à BYD d’annoncer que le constructeur n’a pas peur de la guerre des prix démarrée par Tesla. À titre de comparaison, Tesla a affiché une marge brute de 25,9 % au quatrième trimestre 2022, malgré une chute des prix de ses modèles phares. Celle-ci était de l’ordre de 27,9 % au troisième trimestre, quand les prix étaient plus élevés.

Aujourd’hui, les marges représentent 77 % des revenus de BYD, tandis que les ventes de la marque ont augmenté de 80 % au cours du premier trimestre 2023. Elle enregistre un petit ralentissement par rapport à 2022, où elle avait fait grimper ses immatriculations de 200 %. La firme veut sans doute vendre un peu moins, mais mieux. Si elle affiche des prix situés entre 100 000 et 200 000 yuans (environ 13 362 à 26 725 euros), elle souhaite maintenant les faire grimper.

Ils pourrait en effet augmenter de 20 % sur les marchés extérieurs à la Chine, comme l’Europe. Sans parler des taxes, entre autres, qui font que les voitures asiatiques sont toujours plus chères chez nous. BYD souhaite également développer sa technologie de conduite autonome, comme l’explique le site Yicai et proposer des voitures plus avancées sur le plan technologique.

