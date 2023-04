Tesla : pourquoi vous allez croiser énormément de Model Y sur les routes européennes

Avec plus de 18 000 exemplaires écoulés en Europe durant le mois de février, la Tesla Model Y est encore la voiture la plus vendue sur le territoire. Un succès que l'on doit en partie à la chute des prix, qui semble moins profiter à la Model 3. Celle-ci se laisse en effet distancer par les Volkswagen ID.3 et ID.4.

Tout roule pour Tesla en ce début d’année, malgré les prévisions pessimistes de certains experts. Car la firme américaine enchaîne les succès. Après avoir livré plus d’un million de voitures en 2022, la firme d’Elon Musk a enregistré un nouveau record en cette fin de premier trimestre avec plus de 422 875 véhicules ayant été remis à leurs propriétaires.

Le Model Y plaît toujours plus

Parmi toutes les voitures de la marque, c’est le Model Y qui plaît le plus. Et pour cause, et comme le confirment les derniers chiffres de Jato, le SUV électrique a une fois encore été l’auto la plus vendue en Europe au mois de février. Et ce toutes motorisations confondues, comme ce fut déjà le cas en novembre dernier. Mieux encore, les ventes ont même grimpé de 173 % par rapport à la même période l’an dernier.

Et la raison est plutôt évidente. En janvier dernier, Tesla a fait chuter les prix de son SUV ainsi que sa Model 3, jusqu’à 13 000 euros. Ces derniers sont donc désormais éligibles au bonus écologique, ce qui a eu pour effet de booster considérablement les ventes. Le Model Y était déjà la voiture électrique la plus vendue sur le Vieux Continent en janvier dernier.

Ce succès s’explique également par la hausse de la cadence de production dans la Gigafactory de Berlin, qui produit désormais 5 000 Model Y par semaine. Pour l’heure, le SUV électrique est le seul modèle de la gamme à être fabriqué en Europe, ce qui explique également le fait que la Model 3 soit en retrait dans le classement des meilleures ventes.

En effet, seulement 4 635 exemplaires de la berline ont été écoulés en Europe durant le mois de février dernier. Mais celle-ci est pour l’heure uniquement assemblée en Chine et aux États-Unis, ce qui complique évidemment la logistique. Comme nous l’expliquons dans notre dossier, Tesla doit en effet attendre de remplir ses bateaux avant de débuter les livraisons, afin de réduire ses coûts et maximiser ses marges.

Volkswagen en force

Si le Model Y domine encore le marché européen en février et depuis le début de l’année, il doit tout de même faire attention à deux modèles qui sont actuellement dans son rétroviseur. Il s’agit des Volkswagen ID.3 et ID.4, respectivement vendues à 5 375 et 5 194 exemplaires. La compacte récemment restylée à vu ses ventes grimper de 139 % par rapport à l’année dernière à la même période.

D’ailleurs, toujours selon Jato, le groupe allemand est en tête des ventes globales en Europe, toutes motorisations confondues, tandis que Tesla est en 16ème position. On note également la petite progression de la Fiat 500 électrique, vendue à 4 828 unités en février. En revanche, aucune marque chinoise n’est présente dans le classement pour l’instant.

Seulement 2,7 % des voitures immatriculées en Europe étaient fabriquées en Chine, contre 2,9 % en février 2022. De quoi rassurer certains experts inquiets, qui craignent que l’Union Européenne ne devienne qu’un simple importateur dès 2025. C’est notamment pour cela que Bruxelles a dévoilé une série de mesures afin de rivaliser également avec l’IRA (Inflation Reduction Act) mis en place aux Etats-Unis.

Selon les chiffres de Data Force, la Tesla Model Y est aussi la voiture électrique la plus vendue en Europe depuis le début de l’année. Elle est suivie par les Volkswagen ID.4 et ID.3 puis par la Dacia Spring, avec 8 314 unités. La Fiat 500 complète le classement avec 8 022 exemplaires immatriculés.

Top 10 des voitures électriques en Europe en février 2023

Voiture Février 2023 Tesla Model Y 18446 Volkswagen ID.3 5375 Volkswagen ID.4 5194 Fiat 500 4828 Tesla Model 3 4635 Volvo XC40 4336 Dacia Spring 4293 Peugeot 208 4071 Audi Q4 3310 Skoda Enyaq 3241

Top 10 des voitures électriques en Europe de janvier à février 2023

Voiture Janvier à février 2023 Tesla Model Y 24 347 Volkswagen ID.4 8 716 Volkswagen ID.3 8 360 Dacia Spring 8 314 Fiat 500 8 022

