Tesla démarre l’année très fort, mais une petite voiture électrique low-cost lui colle au pare-choc

Avec plus de 7 000 unités écoulées en janvier, le Tesla Model Y fut encore la voiture électrique la plus vendue en Europe. Mais le SUV a dans son rétroviseur la Dacia Spring, qui le talonne avec 4 242 exemplaires écoulés sur la même période et des ventes en hausse.

La voiture électrique séduit de plus en plus, c’est un fait indéniable. Et ce même si le prix et l’autonomie restent encore des freins importants pour certains et si beaucoup souhaitent une voiture pouvant rouler loin d’une seule traite. Ce qui est en réalité une erreur. Selon les derniers chiffres de Jato, les ventes de voitures électriques ont en effet grimpé de 14 % en janvier dernier par rapport à la même période en 2022 en Europe. En revanche, les immatriculations d’hybrides rechargeables ont chuté de 6 %, ce qui n’est pas forcément une mauvaise nouvelle.

Tesla encore au sommet

Sans grande surprise, c’est une fois encore Tesla qui se place tout en haut du classement. En effet, avec pas moins de 7 174 unités vendues en Europe, le Model Y reste la voiture électrique la plus vendue sur le Vieux Continent. Une bonne performance pour le SUV, bien que les ventes soient nettement plus faibles qu’au mois de décembre, où la marque avait écoulé 33 442 exemplaires de son modèle phare.

Une baisse qui s’explique par la logistique de Tesla, qui livre ses voitures par vagues, à cause de ses usines excentrées. Par ailleurs, on notera que la Model 3 n’apparaît pas du tout dans le classement, avec 1 459 unités vendues seulement. Cela s’explique par la stratégie de vente de la marque, qui attend de remplir ses bateaux avant de traverser les océans. Ce qui explique les livraisons en dent de scie et les résultats inégaux, alors que la berline n’est absolument pas fabriquée en Europe, contrairement au SUV, dont une partie est produite en Allemagne.

En effet, ce dernier est désormais assemblé au sein de la Gigafactory de Berlin, qui produit également depuis peu des cellules de batteries. Tesla va donc devoir mettre les bouchées doubles pour conserver durablement sa place en haut du classement, alors que le constructeur s’est fait doubler par Volkswagen au mois de décembre. Cependant, la firme d’Elon Musk était toujours leader mondial en 2022, devançant même le géant chinois BYD, qui commence à envahir le marché européen avec trois modèles présents au Mondial de l’auto en octobre.

D’ailleurs, selon les données de Jato, c’est le groupe allemand qui se place en tête des meilleures ventes européennes en janvier, toutes motorisations confondues avec 999 790 unités. Ainsi, avec seulement 9 365 voitures vendues, Tesla arrive en 24ème position, malgré des ventes en hausse de 1 018 % par rapport à l’an dernier.

La concurrence low-cost

Mais si Tesla est donc encore au top des ventes en janvier, la firme américaine, doit composer avec une concurrence de plus en plus féroce. On pense bien sûr aux marques chinoises, qui pourraient lui faire passer une année difficile, mais pas seulement. Car un modèle en particulier est sur les talons du Model Y, malgré un positionnement tout à fait différent. Il s’agit de la Dacia Spring, écoulée à 4 242 exemplaires le mois dernier en Europe.

La citadine, dont le prix a légèrement augmenté il y a quelques mois et qui s’offre une toute nouvelle version plus puissante se place alors sur la 2ème marche du podium. Elle est suivie par la Volkswagen ID.4 (3 812 unités) et par l’ID.3 (3 348 unités), qui rattrape son retard après des débuts difficiles en 2019.

La Fiat 500 électrique se place en 5ème position, alors qu’elle était la voiture électrique la plus vendue en Europe en avril dernier. Elle devance le Volvo XC40 et le Skoda Enyaq iV. La Peugeot e-208 se place alors juste en dessous, suivie par la Renault Mégane E-Tech, qui était le modèle électrique le plus vendu en Europe au mois de juillet.

Pour l’heure, aucune voiture chinoise n’est présente dans le classement, mais cela n’empêche pas les spécialistes de s’inquiéter de l’invasion des marques asiatiques sur le Vieux Continent. Elles sont en effet nombreuses à tenter leur chance, comme BYD, Xpeng, MG ou encore Nio, désormais soutenue par l’Union Européenne depuis peu.

En France, la MG4 a réussi à détrôner la Renault Zoé en janvier, en s’imposant dans le top 5. Elle se place à la 12ème position en Europe sur le mois de janvier 2023.

Top 10 des voitures électriques en Europe en janvier 2023

Voiture Janvier 2023 Tesla Model Y 7 174 Dacia Spring 4 242 Volkswagen ID.4 3 812 Volkswagen ID.3 3 348 Fiat 500 3 248 Volvo XC40 2 957 Skoda Enyaq iV 2 945 Peugeot e-208 2 796 Renault Mégane E-Tech 2 720 Audi Q4 2 633

