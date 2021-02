Quel serait le principal frein à l’achat d’une voiture électrique selon vous ?

Alors que les voitures électriques se démocratisent doucement mais sûrement, plusieurs obstacles se dressent encore entre l'utilisateur et l'achat final. Du prix à l'autonomie en passant par le réseau de bornes, les raisons sont nombreuses et souvent légitimes. C'est pourquoi nous aimerions connaître votre avis sur ce sujet au travers de notre sondage de la semaine.

En France, les ventes de voitures électriques ont presque triplé entre l’année 2019 et 2020. Et il y fort à parier que la dynamique jusque-là observée continue dans sa lancée au cours du millésime 2021. L’an passé, des mesures fortes favorisant la filière ont permis de booster les ventes : on pense notamment à l’augmentation du bonus écologique, mais aussi à la fameuse prime à la conversion exceptionnelle.

Autonomie trop juste, prix trop élevé

La prime sur les véhicules branchés d’occasion a elle aussi joué un petit rôle dans cette année à succès. Le cru 2020 a également accueilli une pléthore de nouveaux modèles aux prix plus accessibles et aux technologies plus abouties. Mais la voiture électrique ne tient pas encore de rôle majeur dans le paysage automobile. La faute à plusieurs obstacles contraignants, qui freinent parfois les ardeurs des consommateurs.

L’objet de ce sondage porte donc sur les différents freins à l’achat d’un véhicule électrique. Des freins ancrés dans les esprits depuis plusieurs années déjà, comme les tarifs encore trop élevés, même s’ils tendent à chuter. Bien que les nouvelles générations de batteries bougent forcément les lignes, l’autonomie parfois trop juste des voitures électriques peut encore en rendre frileux plus d’un.

Quel serait le principal obstacle à l’achat d’un véhicule électrique ?

Le réseau de bornes de recharge peine à se développer : l’objectif des 100 000 points attendus fin 2021 ne sera jamais d’ailleurs atteint. Dans un autre registre, certains peuvent encore douter des bénéfices environnementaux de la VE, malgré de nombreuses publications (ici et là) allant à l’encontre de cette idée. Bref, autant de raisons qui peuvent impacter votre choix final. D’où notre question : quel serait le principal frein à l’achat d’une voiture électrique selon vous ?

Des prix trop onéreux malgré le bonus

Un réseau de bornes encore juste

Une autonomie trop limitée pour les longs voyages

Je ne suis pas sûr des bénéfices pour l'environnement

Aucun, je suis déjà convaincu

Comme d’habitude, nous vous invitons à expliquer votre choix et débattre dans le calme et le respect d’autrui dans la rubrique commentaires prévue à cet effet. Si d’autres obstacles non proposés dans ce sondage vous viennent à l’esprit, n’hésitez pas à les partager.