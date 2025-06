Quelques jours après sa présentation, le Xiaomi YU7 débute sa commercialisation. La deuxième voiture électrique du géant chinois se positionne comme un adversaire majeur au Tesla Model Y, en proposant une meilleure autonomie et une charge plus rapide pour moins cher. Voici ses caractéristiques.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Après la SU7 et son succès monstre, Xiaomi lance sa deuxième voiture électrique : le YU7. Ce SUV avait été présenté il y a quelques semaines et nous avons déjà pu l’essayer, mais la grande conférence de la marque permet de découvrir un élément capital : son prix.

Évidemment, l’ennemi à abattre se nomme Tesla Model Y. Face à l’américain, le YU7 propose des chiffres de charge et d’autonomie de premier ordre, tout en proposant des tarifs extrêmement bien placés, moins cher que le SUV américain.

Trois versions compétitives

Comme la SU7, le Xiaomi YU7 est décliné en trois versions distinctes : le YU7, YU7 Pro et YU7 Max.

Le YU7 dispose d’une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 96,3 kWh et d’un moteur arrière maison, baptisé « V6s Plus », de 315 ch. Autonomie : 835 km selon le cycle chinois CLTC ; une fois converti aux normes européennes WLTP, il faudrait compter autour des 735 km ;

dispose d’une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 96,3 kWh et d’un moteur arrière maison, baptisé « V6s Plus », de 315 ch. Autonomie : selon le cycle chinois CLTC ; une fois converti aux normes européennes WLTP, il faudrait compter autour des 735 km ; Le YU7 Pro reprend la batterie du modèle « de base », mais y ajoute un moteur à l’avant, de quoi faire du YU7 un 4×4 de 390 ch. L’autonomie passe à 770 km CLTC « seulement » (environ 680 km WLTP)

reprend la batterie du modèle « de base », mais y ajoute un moteur à l’avant, de quoi faire du YU7 un 4×4 de 390 ch. L’autonomie passe à CLTC « seulement » (environ 680 km WLTP) Le YU7 Max met l’accent sur la sportivité, avec une puissance maximale de 680 ch et un 0 à 100 km/h en 3,23 secondes. La batterie passe à la chimie NMC et arrive à 101,7 kWh, de quoi promettre 760 km CLTC (environ 670 km WLTP).

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Les deux types de batterie récupèrent une architecture 800 volts, de quoi obtenir des recharges express : passer de 10 à 80 % de la batterie ne demande que 21 minutes pour la petite batterie et même 12 minutes pour la grande.

Tous les autres détails, y compris la planche de bord et son écran sur toute la largeur du pare-brise, sont disponibles dans notre article de présentation.

Des prix bien placés

Si la SU7 se positionne frontalement face à la Tesla Model 3, le YU7 a pour tâche de manger du Model Y au petit déjeuner. L’annonce des tarifs permet de se rendre compte que Xiaomi fait le nécessaire.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

En effet, le YU7 débute à 253 000 yuans (environ 30 100 euros), soit très précisément 10 000 yuans de moins que le moins cher des Tesla Model Y en Chine – qui doit faire avec moins d’autonomie et une charge plus lente.

Le YU7 Pro est affiché à 279 900 yuans (environ 33 300 euros), encore une fois bien moins cher que les 313 500 yuans demandés pour le Model Y Dual Motor en conservant l’avantage de l’autonomie et de la recharge.

Enfin, le surpuissant YU7 Max demande 329 900 yuans (environ 39 300 euros) pour des prestations, d’après Xiaomi, « d’une voiture de 800 000 yuans ». Le nouveau Tesla Model Y Performance n’est pas encore officiel, mais tâchons que le SUV Xiaomi gardera l’avantage tarifaire.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Ces tarifs, extrêmement bien placés pour les prestations de la voiture, aideront sûrement Xiaomi à progresser dans le marché chinois, connu pour son adversité. Face à lui, d’autres concurrents locaux (Xpeng G6, Zeekr 7X, Avatr 07, Nio ES6, etc) ne baisseront pas les bras.

Quant à son arrivée en Europe, aucune annonce n’a été faite, mais plusieurs indices mettent sur la piste d’une arrivée à moyen ou long terme.

Voici un tableau récapitulatif des trois versions :

Xiaomi YU7 Xiaomi YU7 Pro Xiaomi YU7 Max Puissance 315 ch 390 ch 680 ch 0-100 km/h 5,88 s 4,27 s 3,23 s Autonomie CLTC 835 km 770 km 760 km Temps de charge 21 min 21 min 12 min Prix en Chine 30 100 € 33 300 € 39 300 €