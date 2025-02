Les voitures électriques de Xiaomi pourraient arriver en Europe plus tôt que prévu

Xiaomi vient de signer un partenariat avec une entreprise spécialisée dans la vente de voitures à l’étranger, hors de Chine. Le premier marché visé serait la Russie, mais l’Europe pourrait être en ligne de mire par la suite.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

On attend de pied ferme les voitures électriques de Xiaomi (la SU7 et la YU7) en Europe. Le patron de la firme chinoise a bien annoncé il y a quelques mois que les voitures de la marque seront exportées à l’international d’ici 2030. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que la Xiaomi SU7 était exposée au MWC de Barcelone en 2024.

Quoi qu’il en soit, il semblerait que Xiaomi s’apprête à exporter ses voitures en dehors de Chine plus rapidement que prévu. Il faut dire que les excellents chiffres de ventes ont même poussé le patron à décider d’augmenter la cadence de production de l’usine. Cette hausse de la cadence pourrait également s’expliquer par une volonté d’exporter les voitures produites.

Un contrat signé avec une entreprise spécialisée

Le site Car News China relaye que Xiaomi vient de signer un contrat avec l’entreprise chinoise Hyperion Leasing. Son rôle ? Exporter les produits de ses clients à l’international, dans 170 marchés différents. Le communiqué de presse annonce que le contrat porte sur « la promotion conjointe et une coopération internationale sur les principaux marchés« . Malheureusement, on ne sait pas à quels marchés les deux entreprises font référence.

Il est fortement possible que ce soit d’abord la Russie, du fait de la proximité géographique, puisque l’entreprise Hyperion Leasing est très présente sur place pour la vente de voitures. La Xiaomi SU7 roule d’ailleurs déjà là-bas, via des importations non officielles. L’homologation semble donc plus simple pour Xiaomi.

Le média chinois précise que l’entreprise Hyperion Leasing est en capacité de s’occuper du service après-vente des marques qu’elle distribue. Ce qui permettrait à Xiaomi d’éviter de devoir créer un réseau dans tous les pays dans lesquels l’entreprise veut vendre ses voitures. Un choix réalisable sur le court terme, mais à long terme, un réseau de concessions et de SAV est nécessaire.

Et pour l’Europe ?

Daniel et sa Xiaomi SU7 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Enfin, l’Europe pourrait tout à fait être en ligne de mire à terme. Pour le moment, aucun indice ne nous le laisse à penser avec ce partenariat, mais rappelons-nous que Xiaomi a fait venir plusieurs SU7 en France il y a quelques mois pour présenter la voiture au public local. Il n’y a plus qu’à patienter avant d’en savoir plus.