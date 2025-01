Finalement, les voitures électriques de la police suisse durent plus longtemps que prévu

Alors que la police de Bâle avait prévu de renouveler ses Tesla Model X achetées en 2019, cela ne sera finalement pas le cas. Les sept voitures électriques peuvent en effet durer bien plus longtemps que prévu, malgré une utilisation particulièrement intensive.

Tesla Model X // Source : Police de Bâle

On entend souvent des idées reçues sur les voitures électriques, venant à la fois des détracteurs mais aussi des novices qui n’ont pas forcément beaucoup de connaissances dans le domaine. Et l’une des critiques qui revient très souvent concerne leur durée de vie.

Une utilisation finalement prolongée

En effet, beaucoup d’automobilistes craignent de devoir remplacer leur batterie, une opération particulièrement coûteuse que personne ne veut avoir à faire. Pourtant, de nombreuses études ont prouvé que les voitures électriques possèdent en fait une longévité particulièrement élevée. C’est d’ailleurs tout particulièrement le cas de Tesla, qui avait publié un rapport détaillé sur le sujet. Mais le mieux, c’est encore de le prouver dans la vraie vie. Ce qu’a justement fait la police de Bâle, en Suisse.

En 2019, la municipalité a fait l’acquisition de sept Tesla Model X, qui sont chargés de réaliser des patrouilles et de servir de véhicules de secours. Ils n’ont en revanche pas pour but de faire des interventions et des courses poursuites, contrairement à ce que certains pourraient penser. Six ans après leur arrivée au sein de la flotte, qui avait d’ailleurs fait grand bruit auprès des élus, les SUV électriques devaient initialement être remplacés dès 2025.

Tesla Model X

Ce ne sera finalement pas le cas, comme l’explique le site BZ Basel, qui indique que la grande campagne de remplacement des véhicules de la police ne concernera pas les Tesla. Le média suisse explique que « la police de Bâle a constaté que l’usure est nettement moindre que celle des voitures à moteur thermique ». Et ce alors que les véhicules n’ont pas été épargnés et ont subi une utilisation intensive, avec plus de 100 000 parcourus en six ans.

Il n’est donc pas question pour le moment de remplacer les sept Model X qui composent la flotte, et qui semblent se porter particulièrement bien. Cependant, les autorités n’ont pas communiqué sur les détails, notamment la capacité restante de la batterie, qui est un indicateur majeur de dégradation de l’état de la voiture. Cependant, on sait que celle-ci est très faible chez Tesla, puisque le SUV perd en moyenne seulement 15 % de capacité après 321 800 kilomètres.

Encore des Tesla ?

Et d’ailleurs, de nombreux exemples prouvent la grande durée de vie des voitures électriques de la marque américaine. En juin 2024, nous vous parlions notamment d’un propriétaire de Tesla Model S qui avait réussi à rouler plus de 700 000 kilomètres avec sa berline, sans avoir à remplacer le moteur ni la batterie. Un vrai tour de force, d’autant plus que l’auto est utilisée comme taxi, et donc fortement sollicitée au quotidien.

Il faut également se rappeler qu’en moyenne, un véhicule électrique finit à la casse au bout de 241 400 kilomètres aux États-Unis, notamment parce qu’en cas de choc, même léger, la batterie peut ne pas être vérifiée et la voiture est souvent détruite pour éviter les risques. Même si le remplacement des Model X n’est pas encore à l’ordre du jour pour la police, elle commence toutefois à y réfléchir.

Tesla Model X

Et pour le moment, elle n’exclut pas d’utiliser encore des autos de la marque américaine. Le porte-parole, Rooven Brucker, explique que « Tesla peut également postuler en cas d’appel d’offres ». Ce n’est pas tout, car il y a trois ans, les forces de l’ordre ont également fait l’acquisition de huit autres voitures électriques. Il s’agit de Nissan Leaf, dont une seule est stickée aux couleurs de la police, tandis que les autres peuvent être affectées à toutes sortes de missions.