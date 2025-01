Voici les 10 voitures électriques les plus vendues de l’année en France en 2024

Avec plus de 28 000 exemplaires immatriculés en France en 2024, la Tesla Model Y reste la voiture électrique la plus vendue chez nous. Cependant, les Françaises ne déméritent pas, bien au contraire, et une auto en particulier se distingue. La R5 électrique fait une entrée fracassant au classement.

Tesla Model Y // Source : Tesla

Le marché des voitures électriques se développe à vitesse grand V, alors que l’interdiction de la vente d’autos thermiques se rapproche à grands pas. Désormais, tous les constructeurs proposent ce type de motorisation dans leur gamme, et le choix devient de plus en plus vaste pour les clients. Cela devrait d’ailleurs s’accroître encore plus au cours des prochaines années.

Tesla, éternel gagnant

Néanmoins, tout n’est pas rose non plus, bien au contraire. En fait, les ventes de voitures zéro-émission (à l’échappement) ont même légèrement baissé au cours des derniers mois. C’est le cas à l’échelle européenne, mais également en France. Une situation qui est identique pour tout le reste du marché des voitures neuves. L’électrique n’est en effet pas responsable de cette crise, qui s’explique par de nombreux facteurs, notamment liés aux stratégies des marques.

En revanche, certains modèles arrivent à tirer leur épingle du jeu dans ce marché un peu chaotique et chahuté de toutes parts. Le cabinet spécialisé dans les données automobiles AAA Data vient justement de dévoiler le classement des meilleurs ventes de voitures électriques en France pour le mois de décembre, mais également pour l’ensemble de l’année depuis janvier. Et voilà qu’une auto se distingue et sort particulièrement du lot. Il s’agit sans surprise de la Tesla Model Y, qui reste le leader incontesté.

Nouvelle Peugeot 208 électrique (e-208) // Source : Peugeot

Le SUV électrique se place sur la première marche du podium des deux classements, puisqu’il a été vendu à 28 577 exemplaires depuis le début de l’année. Le mois dernier, ce sont 4 807 unités qui ont trouvé preneurs rien qu’en France. Et nul doute que le succès de la voiture star de Tesla devrait encore s’accroître avec le lancement cette année de la version restylée, dont la production devrait bientôt démarrer en Chine. Et les Françaises dans tout ça ? Et bien ces dernières ne déméritent pas, et c’est même plutôt le contraire.

En effet, sur l’ensemble de l’année, c’est la Peugeot e-208 qui arrive en 2ème position, avec pas moins de 23 602 unités vendues. La citadine cartonne et devance une autre auto tricolore, la Renault Mégane E-Tech, un peu en retrait cependant avec 16 800 exemplaires écoulés. Contre toute attente, la Fiat 500 électrique s’est plutôt bien débrouillée, puisqu’elle arrive au pied du podium, avec 14 695 immatriculations. Une bonne nouvelle pour la petite auto italienne, dont la production a été mise en pause faute de demande.

Gare à la Renault 5

Juste en dessous, on retrouve la Tesla Model 3 avec 11 617 immatriculations, dont seulement 885 en décembre. Un chiffre bas qui s’explique notamment par le fait que la production de la berline se fait en Chine et aux États-Unis, et que les livraisons en Europe se font donc en dents de scie. Assez surprenant, la 6ème place du classement depuis le début de l’année est occupée par la Renault Twingo, dont la carrière est déjà terminée. Le constructeur écoule désormais les stocks, en parallèle du lancement de la R5 E-Tech.

Lancée cet automne, la citadine électrique a fait un excellent démarrage, devenant la voiture électrique la plus vendue en France au mois de novembre. Pour décembre, elle se fait détrôner par la Model Y, mais se positionne toutefois en 2ème position, avec pas moins de 4 681 unités vendues. Un chiffre en hausse par rapport au mois précédent, qui confirme l’attrait des conducteurs pour cette nouvelle arrivante, qui nous avait séduit lors de notre essai. D’autant plus qu’une version plus abordable est désormais disponible.

En décembre, la marque au losange a été très en forme, avec un Scénic E-Tech vendu à 1 190 exemplaires. Il est suivi par la nouvelle Citroën ë-C3, qui a enregistré 1 182 ventes sur la même période. Et nul doute que le succès de ces petites autos abordables sera encore plus grand l’an prochain, comme l’annoncent les prévisions du cabinet C-Ways. Mais gare à la concurrence, qui devrait être particulièrement forte dans les prochains mois, avec les Hyundai Inster et autres Fiat Grande Panda pour ne citer qu’elles.



Ventes de voitures électriques en France de janvier à décembre 2024

Modèle Immatriculations TESLA - MODEL Y 28 577 PEUGEOT - 208 23 602 RENAULT - MEGANE-E 16 800 FIAT - 500 14 695 TESLA - MODEL 3 11 617 RENAULT - TWINGO 11 299 RENAULT - RENAULT 5 9 973 RENAULT - SCENIC 8 953 PEUGEOT - 2008 8 944 B.M.W. - IX1 8 940



Ventes de voitures électriques en France en décembre 2024

Modèle Immatriculations TESLA - MODEL Y 4 807 RENAULT - RENAULT 5 4 681 RENAULT - SCENIC 1 190 CITROEN - E-C3 1 182 MINI - MINI 1 163 B.M.W. - IX1 952 TESLA - MODEL 3 885 FIAT - 500 877 M.G. - MG4 865 DACIA - SPRING 848