Encore une bien mauvaise nouvelle pour la Fiat 500 électrique

La Fiat 500e passe une mauvaise année 2024. Ses chiffres de vente s’effondrent, obligeant la marque à étendre l’interruption de sa production en Italie. La petite voiture électrique pourrait toutefois reprendre des couleurs avec des nouvelles versions plus abordables.

Fiat 500e électrique // Source : Fiat

Si Fiat commence à se développer dans le domaine de la voiture électrique, avec sa 600e et sa Topolino sans permis, tout n’est pas rose pour autant. Sa 500 électrique traverse une année compliquée et n’arrive plus à convaincre les clients.

De fait, après une première interruption de production en juin, les chaînes sont de nouveau à l’arrêt depuis le 13 septembre, et une dépêche Reuters nous apprend que la reprise de la production est retardée.

Une situation critique

Si les 500e devaient initialement ressortir de l’usine de Mirafiori (Turin) le 11 octobre, Stellantis a en effet prévenu que l’arrêt des chaînes serait prolongé jusqu’au 1 novembre.

Fiat 500e // Source : Fiat

Il faut dire que la situation n’est pas glorieuse. Après des débuts encourageants en 2020, la Fiat 500 électrique voit ses ventes s’effondrer en 2024 : entre janvier et juillet, ses immatriculations européennes ont chuté de 42 % par rapport à 2023, et la situation ne s’améliore pas.

En cause : des tarifs élevés, surtout avec une concurrence désormais féroce, et une absence d’évolutions techniques ou esthétiques depuis son lancement ; concrètement, il y a mieux pour moins cher.

Une lueur à l’horizon ?

Face à ces mauvais résultats, Carlos Tavares, à la tête de Stellantis, se déplacera en personne et présentera les perspectives de production en Italie du groupe à une commission parlementaire.

Fiat 500e Giorgio Armani // Source : Fiat

Il faut dire que l’Italie est assez fâchée avec Stellantis, et n’hésite pas à lui mettre des bâtons dans les roues, en interdisant par exemple le nom « Milano » du SUV Alfa Romeo ou en bloquant les Topolino dans les ports à cause d’un petit autocollant représentant le drapeau italien – la production en Serbie de la Grande Panda, monument national, n’a pas aidé aux bonnes relations.

Fiat a tout de même des projets pour relancer l’attractivité de la 500 électrique. Une nouvelle batterie plus accessible (probablement de type LFP) est en cours de développement, et aidera à baisser les prix ; enfin, une version hybride arrivera en 2026, en espérant que les clients répondent présent.