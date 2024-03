Pourquoi la Fiat 500 électrique pourrait bientôt intégrer un moteur thermique

Avec un ralentissement assez inquiétant des ventes de ses 500 électriques, Fiat commence à chercher des solutions pour ne pas se retrouver rapidement dans la panade, y compris au niveau de son usine italienne de Mirafiori, près de Turin, qui tourne actuellement à un rythme très réduit. L'une des options : mettre un moteur thermique dans la Fiat 500 électrique.

Panique à bord chez Fiat ? L’une des marques locomotives du groupe Stellantis en Europe souffre actuellement de la baisse de la progression des ventes de voitures électriques sur le Vieux Continent. Avec comme seul modèle la 500e, il faut dire que l’offre électrique de Fiat est actuellement réduite, même si la 600e arrive en renfort.

Toujours est-il que le ralentissement de ventes met la firme italienne dans l’embarras, mais pas seulement, puisque l’usine italienne de Mirafiori, en Italie, cristallise pas mal d’inquiétudes, entre les promesses faites par Carlos Tavares, le patron de Stellantis, au gouvernement italien et la gestion des ressources humaines.

Une usine qui tourne au ralenti et des employés au chômage partiel

En effet, depuis le début de l’année 2024, l’usine subit de plein fouet les contrecoups du ralentissement des commandes de voitures électriques, et face à une demande en baisse, l’entreprise a annoncé une mesure de chômage partiel touchant 2 250 salariés, du 12 février au 3 mars 2024. Mesure qui vient d’être prolongée jusqu’au 20 avril prochain. Mesure qui avait été aussi prise en novembre dernier pour les mêmes raisons.

Pendant la période de chômage partiel, environ 1 250 salariés impliqués dans l’assemblage de la Fiat 500 électrique, ainsi que 1 000 autres travaillant sur la production des modèles Maserati, sont impactés. Là encore, Maserati n’étant pas au mieux, l’usine a aussi du mal avec son autre marque italienne qui vient de stopper la production des Levante, Ghibli et autres Quattroporte, trois modèles thermiques.

Quelles solutions pour Fiat et Stellantis ?

L’usine pourrait retrouver de sa superbe, mais pas avant 2027 et l’introduction de la nouvelle plateforme STLA Small. Mais en attendant, il va falloir se serrer la ceinture et trouver des solutions, d’autant plus que, comme énoncé plus haut, Carlos Tavares a promis au gouvernement italien de stimuler l’emploi dans la région en annonçant que le groupe allait produire un million de véhicules par an en Italie. Pour ce faire, Stellantis compterait aussi s’appuyer sur son nouveau partenaire chinois Leapmotor, qui pourrait produire jusqu’à 150 000 voitures en Italie d’après les premières estimations.

Et pour en revenir à la seconde génération de Fiat 500, elle qui n’est disponible qu’en électrique chez nous, pourrait bien revenir en thermique. Rappelons toutefois qu’il y a déjà une version thermique micro-hybride de 70 ch fabriquée en Pologne, mais celle-ci ne pourra bientôt plus être commercialisée en Europe, à partir de juillet 2024 plus précisément, en raison des nouvelles normes européens GSR2 en matière de sécurité. Ce modèle est en effet l’ancienne génération de 500 vendue depuis 2007.

Fiat pourrait donc aller piocher dans sa banque d’organes et ainsi dépoussiérer le bon vieux moteur FireFly qui serait choisi pour ce passage au thermique, un moteur qu’on trouve actuellement sur la plupart des modèles de la marque vendus dans le monde. L’autre solution pour Fiat, ce serait de mettre aux normes l’ancienne Fiat 500 encore commercialisée, comme la Panda, devenue « Pandina » il y a quelques jours et qui sera commercialisée en parallèle avec la nouvelle Panda électrique.