La future Fiat Panda électrique se dévoile… mais attention, il pourrait s’agir d’un piège

A quelques mois de sa révélation officielle, la future Fiat Panda électrique se montre déjà sur le net, à travers un brevet. Mais il se murmure que ces images ne seraient en réalité pas celles de la nouvelle citadine, cousine de la Citroën ë-C3. On vous explique tout.

Comme tous les constructeurs, que ce soit Peugeot, Audi ou même Ferrari, Fiat devra passer à l’électrique au cours des prochaines années. Et ce afin de répondre aux exigences strictes de l’Union européenne qui veut interdire la vente de modèles thermiques à partir de 2035.

Une nouvelle génération

À l’heure actuelle, la firme italienne possède déjà sa 500e, ainsi que sa 600e, que nous avions pu découvrir en avant-première, mais également essayé quelques mois plus tard. Mais ce n’est évidemment pas suffisant pour Fiat, qui prépare également le lancement d’un tout nouveau modèle. Il s’agira en fait d’une nouvelle génération de sa Panda, qui fera cette fois-ci la part belle à l’électrique. Même si le constructeur indique que l’actuelle version thermique existera toujours.

Cette nouvelle venue devrait être inspirée par le concept Centoventi, qui fut officiellement dévoilé pour la première fois lors du salon de Genève en 2019. Mais si Fiat a toujours su garder le secret sur sa nouvelle voiture, voilà qu’une fuite nous montre ce à quoi elle devrait ressembler. Les images sont notamment visibles sur le forum du site espagnol Coche Spias et laissent entrevoir les lignes définitives de la voiture. Ces dernières se veulent assez agressives et modernes, rappelant le concept.

L’avant adopte des optiques à LED reliés entre eux par une fine bande qui semble chromée, tandis que l’arrière opte plutôt pour des feux carrés. De profil, la citadine électrique affiche une silhouette qui semble s’inspirer de l’univers des SUV, avec ses protections de carrosserie sur les passages de roues et les flancs. Pour l’heure en revanche, on ne connait pas les dimensions de la voiture, qui devraient rester similaires à celles de la Citroën ë-C3, sa cousine technique.

Pour mémoire, celle-ci affiche une longueur de 4,01 mètres seulement, pour 1,76 mètre de large et 1,57 mètre de haut. Mais est-ce vraiment bien la future Panda que nous avons sous les yeux ? Selon les journalistes de l’Argus, rien n’est moins sûr. En effet, il se murmure que le brevet ne montre pas la prochaine citadine, rivale de la Renault 5 E-Tech, mais plutôt un projet avorté de la marque italienne.

Lancement cette année

Et pour cause, le design de la Fiat Panda électrique devrait en fait être bien plus inspiré par le passé que ce que nous laissent entrevoir les images issues du dépôt de brevet. De nombreux détails faisant référence à la première génération sont prévus, dont les feux arrière verticaux. Or, ce n’est pas du tout le cas sur les images qui ont fuité en ligne. De plus, Fiat est réputé pour savoir garder le secret sur ses futures voitures, et une telle fuite serait très inhabituelle.

Enfin, l’Argus nous explique que l’un de ses informateurs aurait déjà vu la Panda définitive, qui serait en fait très différente des visuels vus sur le net. Il faudra donc encore faire preuve de patience avant de découvrir cette future concurrente de la Volkswagen ID.2. Cependant, sa révélation est prévue dans le courant de cette année, sans doute au mois de juillet. Elle pourrait faire partie des premiers modèles à profiter du partenariat entre Stellantis et Leapmotor.

Il se murmure qu’elle reposera sur la plateforme STLA Smart de la Citroën ë-C3, et il est probable qu’elle hérite de son moteur électrique de 113 chevaux. Elle devrait également reprendre sa batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 44 kWh, qui offre une autonomie de 320 kilomètres selon le cycle WLTP. De quoi constituer une rivale de taille pour la Dacia Spring. La charge devrait s’effectuer de 20 à 80 % en 26 minutes sur une borne rapide de 100 kW en courant continu.

Cette nouvelle venue pourrait prendre le nom de Pandina et affichera un tarif qui devrait tourner autour des 20 000 euros. Reste à savoir si elle sera éligible au bonus écologique, alors qu’elle sera produite en Serbie mais également au Maroc ainsi qu’au Brésil. Si c’est le cas, elle devrait aussi pouvoir profiter du leasing social.