Fiat 600e électrique : on est montés à bord de la grande sœur de la Fiat 500

Fiat enrichit sa gamme électrique avec sa 600e électrique, un SUV compact cousin des Jeep Avenger et autres Peugeot e-2008. Nous avons pu prendre place à bord de cette grande soeur de la Fiat 500e, qui se décline en deux finitions, avec une dotation plutôt intéressante.

Fiat 600. Un nom qui n’est pas vraiment inconnu des amateurs d’automobile. Et pour cause, celui-ci existe depuis un petit paquet d’années, puisqu’il fut donné à une citadine produite entre 1955 et 1969. Un modèle qui rencontra un immense succès, puisqu’il fut écoulé à environ cinq millions d’exemplaires à travers le monde. Cette voiture fut alors conçue comme une remplaçante de la Topolino, qui commençait à vieillir. Ne dit-on pas que l’Histoire est un éternel recommencement ? Fiat confirme cet adage en faisant renaître la 600, ainsi que sa devancière, sous des formes cependant très différentes.

Après avoir pu découvrir la citadine sans permis dérivée de la Citroën Ami, nous avons également eu la chance de nous installer à bord de la nouvelle 600e. Celle-ci marque le retour de la firme italienne sur le segment B, tandis qu’elle prévoit de ne pas offrir de nouvelle génération à sa 500X, qui devrait quitter le catalogue dès l’an prochain. Une page se tourne pour le constructeur, qui prévoit de toute façon de devenir une marque 100 % électrique à partir de 2027 en Europe. Il n’a de toutes façons pas vraiment le choix, puisque l’Union européenne veut mettre fin aux voitures thermiques neuves d’ici 2035.

Design : plus qu’une grosse 500

Lorsque l’on regarde cette nouvelle Fiat 600, dont les premières images avaient été dévoilées un peu en avance, on imagine un mélange entre une 500 et une 500x. Et à vrai dire, ce n’est pas très éloigné de la réalité, car cette nouvelle arrivante est présentée par le constructeur comme la grande sœur de la citadine électrique lancée en 2020. Pas de grandes surprises concernant son design, qui reste dans la continuité de ce que l’on connaît déjà. Cependant, le constructeur n’a pas voulu se contenter de créer une 500 plus grosse, et a décidé d’offrir quelques spécificités à cette 600.

À commencer par le bouclier avant et la calandre, qui profitent d’un nouveau dessin un peu déroutant au premier abord. Si l’ensemble est plutôt harmonieux, la présence d’une fente sous le logo détonne un peu tout de même. Nous retrouvons bien sûr les optiques rondes de la citadine, accompagnée de feux antibrouillards de même forme. Le SUV urbain affiche un faciès jovial et possède un vrai capital-sympathie, sans ressembler à un jouet pour autant. Quoi qu’il en soit, le lien de parenté avec les Jeep Avenger et autres Peugeot e-2008 n’est pas visible du tout de l’extérieur.

À l’arrière, nous retrouvons des feux carrés qui nous rappellent là encore ceux de la 500X, bien qu’ils profitent là encore d’un dessin plus moderne. La voiture affiche une belle prestance, bien campé sur ses roues allant jusqu’à 18 pouces et se distinguant par ses protections de carrosserie noires. Pour l’heure, le Cx (coefficient de trainée) n’a pas encore été annoncé par le constructeur, mais il devait sans doute être assez élevé au vu de la silhouette de l’engin. La longueur se veut quant à elle généreuse, puisqu’elle est affichée à 4,17 mètres pour une hauteur de 1,52 mètre et une largeur de 1,98 mètre.

Poste de conduite : spacieux et confortable

Nous l’avons donc vu, l’extérieur de cette Fiat 600e n’a pas le moindre point commun avec les autres modèles équivalents du groupe Stellantis. Mais qu’en est-il du poste de conduite ? Là, c’est un peu différent. En effet, au premier abord, on reconnaît le dessin de la planche de bord de la 500. Logique, puisque les deux ont tout de même un très fort lien de parenté. On aime ses rondeurs, qui contrastent avec un écran tactile rectangulaire et au design un brin austère. Mais en regardant plus vers le bas, les plus observateurs remarqueront quelques points communs avec la Jeep Avenger. Cela se voit surtout au niveau des boutons sous l’écran et du rangement dans la console centrale.

Nous retrouvons ainsi le même petit cache en tissu semi-souple, pas forcément très pratique à utiliser et à ranger lorsque l’on n’en a pas besoin. Ce dernier est décoré du logo La Prima, qui n’est autre que la finition la plus haut de gamme de la voiture. Celle-ci se distingue par une sellerie en cuir synthétique couleur ivoire très jolie, mais un brin salissante sur le long terme. La qualité perçue est globalement flatteuse, de même que les finitions même si on note tout de même la présence de quelques plastiques durs. La finition (RED) d’entrée de gamme fait quant à elle appel au Seaqual, un matériau fait à partir de bouteilles en plastiques récupérées dans la mer et recyclées.

Inaugurant la nouvelle stratégie de la marque qui veut devenir plus joyeuse et colorée, la nouvelle Fiat 600e propose un choix de huit couleurs pour l’éclairage d’ambiance. Un atout pour le SUV électrique, qui s’offre une belle dotation technologique au service du confort. Chose rare sur ce segment, celui-ci est livré de série avec des sièges électriques, chauffants et massants sur la finition Prima. Nous n’avons pas eu le temps de tester cette fonctionnalité, mais cela fera l’objet d’un test plus poussé lors d’une prochaine prise en mains ! Quoi qu’il en soit, l’assise est confortable et adaptée à tous les gabarits.

Avec son empattement de 2,56 mètres, la Fiat 600e offre un espace assez généreux pour les passagers à l’arrière, tandis que l’accès à la banquette est facilitée par la large ouverture des portes. Les sièges sont là encore très agréables, aussi bien pour s’asseoir qu’à regarder. Et pour cause, ils sont brodés du logo Fiat, ce qui leur donne un petit coté décalé. Enfin, le volume de coffre est affiché à 360 litres lorsque la banquette est en place. À titre de comparaison, celui de la Peugeot e-2008 fait 434 litres. Cependant, cela reste tout à fait correct pour le quotidien et permet à la voiture de conserver un gabarit compact.

Infodivertissement : simplicité

Si certains constructeurs se lancent dans la course à celui qui proposera le poste de conduite le plus technologique et bardé d’écrans, ce n’est pas du tout la philosophie de Fiat. La firme veut en effet rester une marque simple et accessible, et ça se voit. Ainsi, pas de débauche de numérique, mais une dotation tout à fait suffisante. Nous retrouvons un écran tactile en format horizontal de 10,25 pouces, un peu plus grand que celui de la Peugeot e-2008 récemment restylée. En fait, il est strictement identique à celui de la Jeep Avenger. Mais attention, il y a un piège.

Car le constructeur italien a tout de même tenu à offrir un système d’info-divertissement différent à son SUV, qui profite du Uconnect de dernière génération. Ce dernier profite d’un design moderne et est assez intuitif à utiliser, même si nous n’avons pour le moment pas pu le découvrir en profondeur. L’ensemble est agréable à regarder et à utiliser, d’autant plus qu’il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Ce qui permet notamment de profiter de la navigation sur Waze, qui est actuellement en train de fusionner avec Google Maps. Cependant, la voiture est aussi livrée avec le GPS embarqué fourni par TomTom.

Cet écran tactile posé sur la planche de bord est également associé à un combiné numérique de 7 pouces. installé derrière le volant. Ce dernier est assez petit, ce qui ne facilite pas la lisibilité, et ce même s’il affiche le minimum d’informations. À vrai dire, ce point n’est pas forcément un défaut, car de nombreuses voitures affichent parfois un peu trop de données, ce qui a tendance à nous déconcentrer. À voir durant un essai plus complet ce que donne cet affichage à l’usage. À noter qu’aucun affichage tête-haute n’est proposé sur la voiture, qui est livrée de série avec de nombreuses aides à la conduite, dont les radars de stationnement arrière, la reconnaissance des panneaux ou encore le régulateur et limiteur de vitesse.

Motorisation, autonomie et recharge

La nouvelle Fiat 600e reprend la plateforme CMP conçue par l’ancien groupe PSA et sur laquelle repose plusieurs modèles, dont la DS 3 E-Tense, Opel Corsa-e et autres Peugeot e-208, dont la version restylée vient tout juste d’être officialisée. Toutes ces voitures partagent également la même motorisation, et cette nouvelle arrivante ne fait pas exception à la règle. Elle embarque un moteur électrique de 156 chevaux et 260 Nm de couple, le tout disponible immédiatement comme sur toutes les voitures zéro-émission (à l’échappement). Le 0 à 100 km/h est réalisé en neuf secondes et la vitesse maximale est limitée à 150 km/h afin de préserver l’autonomie.

Celle-ci est affichée à 405 kilomètres selon le cycle WLTP, grâce à la batterie NMC (nickel – maganèse – cobalt) de 54 kWh bruts (51 kWh nets). Il est cependant possible de parcourir jusqu’à 570 kilomètres en théorie si vous ne roulez qu’en ville. Cependant, ces chiffres doivent être pris avec des pincettes, puisqu’ils dépendent de nombreux paramètres, comme le style de conduite, la température extérieure ou encore les équipements que vous utilisez comme le chauffage ou la climatisation. À noter cependant que la voiture est livrée de série avec une pompe à chaleur, qui permet d’optimiser la consommation en hiver.

La recharge s’effectue de 20 à 80 % en 27 minutes, alors que le SUV se contente d’une architecture 400 volts et non 800 comme la Hyundai Ioniq 5 par exemple, qui demande à peine 15 minutes pour le même exercice. La puissance maximale pouvait être encaissée par la Fiat 600e est de 100 kW en courant continue, tandis qu’elle peut être rechargée à 11 kW en courant continu sur une wallbox. La voiture est également équipée de la conduite autonome de niveau 2, livrée de série sur la finition La Prima. Celle-ci associe un régulateur de vitesse adaptatif à une aide au maintien dans la voie.

Prix et disponibilité

Bonne nouvelle, les commandes sont d’ores et déjà ouvertes pour cette nouvelle Fiat 600e, dont les premières livraisons devraient débuter dans le courant du mois d’octobre. On connaît les prix du SUV électrique, qui démarre à partir de 35 900 euros dans sa version (RED) d’entrée de gamme. La finition La Prima est affichée à 40 900 euros. Dans les deux cas, cette nouvelle arrivante dans le catalogue est éligible au bonus écologique de 5 000 euros.

La dernière-née de la marque italienne rivalise frontalement avec la Volkswagen ID.4 et le nouveau Hyundai Kona Electric, que nous avons pu découvrir quelques semaines plus tôt. Ce dernier devrait afficher un prix autour des 40 000 euros. Il se murmure qu’une version hybride de la Fiat 600 serait également disponible un peu plus tard, sans doute dans le courant de l’année prochaine.